Anadolu OSB'de Çanakkale şehitleri anıldı

Anadolu Organize Sanayi Bölgesinde (Anadolu OSB) Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Anadolu OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, törene, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve üyeler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve çalışanlar katıldı.

Tuncay, buradaki konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk, 57. Alay askerleri ve tüm Çanakkale şehitlerine şükranlarını sundu.

Ekonomik bağımsızlığın ve sanayileşmenin önemine dikkati çeken Tuncay, "Yok olmak üzere olan ulusumuzun Çanakkale'de başlayan dirilişinde ve içinde bulunduğumuz topraklarda devam eden kurtuluş hareketinde şehit olanlar kendileri için canlarını feda etmedi. Biz de gelecek kuşaklar için çalışmayı görev edindik. Anadolu OSB'yi önce Ankara'ya sonra da Türkiye'ye miras bıraktık." ifadesini kullandı.

Tuncay, Çanakkale savaşlarında Ankara'dan cepheye giderek şehit olan 1764 askerin adının yazılı olduğu OSB'deki anıtla millet için can verenleri her gün yad ettiklerini belirterek, 1764 asker adına aynı sayıda badem ağacı diktiklerini, bu ağaçlardan elde ettikleri gelirle Polatlı Meslek Lisesi öğrencilerine burs desteği sağladıklarını bildirdi.

Törenin ardından Anadolu OSB Dumlupınar Caddesi girişindeki 57. Alay Çam Koruluğu'nun açılışı da yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun