"Anadolu" operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Anadolu" operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı

'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda 78 zanlı gözaltına alınırken, yaklaşık 60 milyon lira değerinde 19 bin 83 adet tarihi eser ele geçirildi.

Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda 78 zanlı gözaltına alınırken, yaklaşık 60 milyon lira değerinde 19 bin 83 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen çeşitli tarihi dönemlere ait eserler, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde iddialar üzerine Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki müzayede evlerine ait katalogları incelemeye aldı. Türkiye'den kaçırıp, yurtdışında satışa sunulan tarihi eserler takip edildi. Bu kapsamda bugün şafak vakti Adana merkezli 30 ilde operasyon başlatıldı. 'Anadolu' adı verilen operasyonun da Cumhuriyet tarihinin, suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Türkiye'deki tarihi eserleri yurtdışına kaçıran, uluslararası şebekeye yönelik olarak farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı yakalamada da; Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye'de 4 bin 122 adet tarihi eser ele geçirildiği bildirildi.

Müzayede evlerinin kataloglarında yer alan söz konusu operasyonl

arda ele geçirilen tarihi eserlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan inceleme sonucunda; Türkiye'ye ait Anadolu kökenli eserler olduğu bildirildi. Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Adana ilinde 26 zanlı olmak üzere toplam 78 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürerken firari olan 14 kişi de her yerde aranıyor.

Örgütün tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderdiği, burada da müzayede evlerinde satışa sunulduğu bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı uzmanlar, söz konusu müzayede salonlarında açık arttırma usulü satışa sunulan 52 tarihi eserin, Türkiye'ye ait Anadolu kökenli olduğunu tespit etti.

Müzayede evlerinde bazı tarihi eserlerin, 'sahte sahiplik belgeleri' hazırlanarak satışa sunulduğu bilgisine de ulaşılırken, bu evleri işletenlerin de tarihi eser kaçakçılarına, o dönemki kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderdiği bilgisine de ulaşıldı.

Polisin zanlıların evlerinde yaptığı aramalarda ise 19 bin 083 adet tarihi eser, 13 adet dedektör, 8 adet ruhsatsız tabanca, bin 499 fişek, 190 sterlin, 60 frank, 50 bin 350 euro, 70 bin 555 dolara el konuldu. Yapılan aramalarda ele geçirilen eserlerin değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

Polis ele geçen tarihi eserleri sergiledi. - ADANA

'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: 'Tenleri koktuğu' iddiasıyla Iraklı aileyi apartmandan çıkarma kararı aldılar
Son dakika haber: 'Tenleri koktuğu' iddiasıyla Iraklı aileyi apartmandan çıkarma kararı aldılar
Yabancı uyruklu aileyi 'tenleri koktuğu' gerekçesiyle apartmandan çıkarma kararı aldılar
Yabancı uyruklu aileyi "tenleri koktuğu" gerekçesiyle apartmandan çıkarma kararı aldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk İlham Aliyev Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Tuğba Özay Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Ali Koç Merve Çoban Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Anadolu" operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 10:37:40. #1.16#

title