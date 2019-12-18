Anadolu'nun "yüce dağı" kayak sezonu için kar bekliyor

18.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:45

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hazırlıklar büyük oranda tamamlanırken, yeni sezon için kar bekleniyor.

Şiirlere ve türkülere konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Kastamonu ve Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Kış tatilini Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre yükseklikteki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Bugünlerde kar kalınlığı çok düşük olan kayak merkezinde kayak sezonunun başlaması için yağış bekleniyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Tesis Sorumlusu Recai Akıllıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otellerin bir kısmının açıldığını, kendilerinin de cuma günü sezonu açacaklarını söyledi.

"Yılbaşına kadar yeterince karın yağmasını bekliyoruz"

Bölgede karın yetersiz olduğunu belirten Akıllıoğlu, şöyle devam etti:

"Bölgede tüm hazırlıklar büyük oranda tamamlandı. Teleferiğin bakımı, pistlerin ve tesislerin hazırlığı büyük oranda tamam. Pistlerde yeterince kar olmadığı için ne yazık ki kayak yapmaya uygun değil. Yeterince kar yağdığında pistlerimiz de açılacak. Yılbaşına kadar yeterince karın yağmasını bekliyoruz."

Bölgeye ilginin oldukça fazla olduğunu dile getiren Akıllıoğlu, "Rezervasyonlar şimdiden yapılıyor. Yılbaşına doğru bölgedeki oteller tamamen dolar. Bizler de bir an önce sezonun açılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kayak merkezi hakkında bilgi veren Akıllıoğlu, "Bölgemizde büyüklü küçüklü 6 pist bulunuyor. Hemen yan tarafımızda bulunan yeni bir kayak merkezi olan Yurdun Tepe de bu sene açıldı. Orada büyük pistler bulunuyor. Böyle bir yerin açılması Ilgaz Dağı açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Çorum'dan tatile gelen Fahri Demir ise şunları söyledi:

"Biraz iznimiz vardı, burada değerlendirmek için geldik. Geçtiğimiz yıl bu mevsimde kar vardı. Bu sene de kar olacağını düşünerek bir ümitle geldik ama kar kalınlığı ne yazık ki az. Buranın doğal güzelliği muhteşem. Tatilimiz bitmeden umarım kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşır. Hava çok güzel ama bir an önce üşümek istiyoruz."

Kastamonu'da taksicilik yapan Necati Keçeci de "Ilgaz Dağı'nda kar yok gibi. Kar olsa da biz de müşteri getirsek diyoruz. İnşallah bir an önce kar yağar da Ilgaz o neşeli günlerine tez zamanda kavuşur." dedi.

Kaynak: AA