"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz'da kar yağışı drone ile görüntülendi

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz'da, kar yağışı ve ardından oluşan manzara havadan görüntülendi.

KASTAMONU (AA) - "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz'da, kar yağışı ve ardından oluşan manzara havadan görüntülendi.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Kentte etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğunlaştı. Karla kaplanan ormanlar seyrine doyumsuz manzara sundu.

Dağda etkili olan kar yağışı, AA muhabiri tarafından drone ile görüntülendi.