"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz 560 bin ziyaretçi ağırladı

10.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:06

Ilgaz Dağı, geçen yıl 560 bin ziyaretçiyi ağırladı.

"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağı Ilgaz, kış turizminin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri kendisine çekiyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kolay ulaşılabilen kayak merkezlerinden biri oldu.

Dağın Kastamonu ve Çankırı tarafında bulunan iki telesiyej, zirvedeki il sınırında buluşuyor. Ziyaretçiler, telesiyejle Ilgaz'ın muhteşem manzarası eşliğinde dağın bir yamacından diğerine gidebiliyor.



Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne kışın gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kızakla kayıp, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirebiliyor.



Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan Ilgaz, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde okulların yarı yıl tatilinin yanı sıra yılbaşında yoğunluk yaşanıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ni 2018'de 370 bin 596 kişi ziyaret etti, bu sayı geçen yıl ise 560 bine ulaştı.

1500 yatak kapasitesi bulunan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, yenilenen tesisleri, her yaştan ve her düzeyden kayaksevere hitap eden pistleri ve çeşitli aktiviteleriyle yıllardır tatilcilerin gözdesi durumunda.

Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Kastamonu Temsilcisi Cem Dilimel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu denilince akla ilk gelen yerlerden birinin Ilgaz Dağı olduğunu söyledi.

Yapımı tamamlanan Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi ile kış turizminin daha da gelişeceğini anlatan Dilimel, şunları belirtti:

"Daha önce yeşili, doğası ve endemik bitki yapısıyla akla gelen Ilgaz Dağı artık kış turizminde de söz sahibi bir duruma geldi. Geçen yıl 500 binin üzerinde Ilgaz Dağı'na ziyaretçi girişi oldu. Önümüzdeki günlerde de bu sayının artacağından eminim. Yeni açılan telesiyej hattı ve 6 kilometrelik pist, yeni açılan oteller ve hizmet kalitesinde artışlar olumlu olarak Türkiye turizmine yansıyacaktır. Türkiye'deki kayakseverleri Ilgaz Dağı'na kaymaya, Kastamonu coğrafyasını görmeye, yeşil, beyaz ve maviyle buluşmaya davet ediyoruz."

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen de Ilgaz Dağı'nın sadece kış turizmine hizmet etmediğini belirtti.

Ilgaz'ın her mevsim güzel olduğunu aktaran Sezen, vatandaşları Ilgaz'a davet etti.

Kaynak: AA