"Anadolu'nun Yıldızı" daha ulaşılabilir olacak
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"Anadolu'nun Yıldızı" daha ulaşılabilir olacak

Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin, Sıcak Çermik Kaplıcası ve Nuri Demirağ Havaalanı arasındaki bağlantı yolunun yapımı sürüyor.

10.09.2020 18:05 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:05

Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin, Sıcak Çermik Kaplıcası ve Nuri Demirağ Havaalanı arasındaki bağlantı yolunun yapımı sürüyor.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kayak Merkezi ve Sıcak Çermik Termal Bölgesi arasındaki 54 kilometrelik yolun ihalesi yapılan 17 kilometrelik birinci etabında devam eden çalışmaları, inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Sati kaplama öncesi temel malzeme serimi yapan finişer makinesini de kumanda eden Vali Ayhan, karayolları ekiplerine başarılar diledi.

Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra, Yıldız Dağı Kayak Merkezi ve Tokat arasında bağlantıyı kuracak yoldaki çalışmaları da inceledi.

Tokat'a 61 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinin 6,5 kilometrelik kısmında devam eden yol çalışmalarını inceleyen ve burada açıklamada bulunan Ayhan, "Komşu şehrimizin kayak merkezine olan ilgisi bu yol ile anlam kazanacak. Tokat ve çevre illerden kayak merkezine gelecek kayakseverler daha rahat ve konforlu şekilde buraya gelebilecek. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sivas'ın parlayan yıldızı değer kazanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ayhan ve beraberindekiler, son olarak Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapımına başlanan bungalov evler ve otelde yapılan iyileştirme çalışmalarını da inceledi.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne ilk etapta 20 bungalov ev yapacaklarını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu dağ ve yemyeşil etekleri, Sivas için bir değer ama bu değeri sadece kışın değil, her mevsim kullanmak istiyoruz."

Kaynak: AA

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