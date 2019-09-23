Anadolu'nun tüm renkleri Bursa'da buluşuyor

23.09.2019 15:43

Bursa'da 33 il derneğinin bir araya gelmesi ile kurulan BİLDEF, bu yıl geleneksel Bursa Anadolu Günleri'nin 4'üncüsünü 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında Merinos AKKM Fuaye Alanı'nda düzenleyecek. Almira Hotel'de düzenlenen basın toplantısı ile etkinliğin tanıtımını gerçekleştiren BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun, "Anadolu'nun tüm renklerinin bir çatı altında buluştuğu Bursa Anadolu Günleri'ni bu yıl da şehrimize yakışır bir ihtişamla düzenleyeceğiz" dedi.

"KENDİ ÖLÇEĞİNDE BİR TURİZM FUARI HÜVİYETİNDE"

Bursa Anadolu Günleri'ni BİLDEF olarak, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Mustafa Dursun, "Bursa'da gelenekselleşen organizasyonlar arasında yerini alan 4. Bursa Anadolu Günleri ile; kentimiz kültürel buluşmaların yanında kendi ölçeğinde adeta bir turizm fuarı hüviyetine de kavuşmuştur" diye konuştu.

Etkinliğin Bursa ve ülkemiz için önemine vurgu yapan Başkan Dursun, "Gerçekleştirdiğimiz organizasyon gerek derneklerimiz gerekse yaşadığımız şehir Bursa'da birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesine katkı sağlarken kentimize de ayrı bir renk katıyor" diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Her ne kadar Anadolu Günleri, kültürlerin ve yöresel değerlerin buluşma noktası olsa da; özünde ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde yansıtması bakımından çok değerli bir özelliğe de sahiptir."

"BİR VE BERABER OLDUĞUMUZUN EN GÜZEL GÖSTERGESİ"

Federasyon çatısı altında toplanan 33 derneğin her birisini vücudun ayrı bir organları gibi gördüklerini hatırlatan Mustafa Dursun, "Federasyon olarak kentimizde kültürlerinin yaşatılması ve dayanışmalarının artması noktasında destek verdiğimiz il derneklerimizi kendi içerisinde bir vücudun organlarına benzetiyoruz. Birlikteliğin ve beraberliğin özünü taşıyan Anadolu Günlerimiz de bu organların buluştuğu, bir vücut olduğu, Türkiye olduğu bir organizasyon niteliğindedir. Ülkemizde kaos ortamı ve huzursuzluk isteyenlere bu ülkenin her daim bir ve beraber olduğunu göstermenin de en güzel örneğidir" şeklinde konuştu.

25 EYLÜL'DE START ALACAK

25 Eylül'de start alacak ve Merinos AKKM Fuaye Alanı'nda 4 gün sürecek etkinlik için BİLDEF olarak dolu dolu bir programa imza attıklarını belirterek, tüm halkı ücretsiz etkinliğe davet eden Dursun; "25 Eylül'de 4. Bursa Anadolu Günleri'nin açılışını Bursa protokolünün yanı sıra katılımcı illerin valileri, belediye başkanları ve temsilcilerinin de katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda 4 gün sürecek etkinlik boyunca Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege bölgelerinin özetle tüm Anadolu'nun yöresel kültürü, lezzetleri, el sanatları ve folkloru Bursalılarla ve çevre illerden gelen ziyaretçilerimizle buluşacak. Her gün gündüz ve özellikle akşamları müzik ve folklor gösterileri ile birbirinden renkli etkinliklerde ziyaretçilerimizin memleket hasretini gidereceği ve farklı birçok kültürü yaşama fırsatı yakalayacağı 4. Bursa Anadolu Günleri'ne, tüm halkımızı davet ediyor, kentimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler