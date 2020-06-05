Anadolu'nun Topkapı Sarayı kapılarını ziyaretçilerine açtı
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Anadolu'nun Topkapı Sarayı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında dünyanın en büyük imparatorlukları arasında yer alan Hititler'e başkentlik yapan Çorum'da, Mart ayında kapatılan müze ve ören yerleri yeniden ziyarete açıldı.

Anadolu'nun Topkapı Sarayı kapılarını ziyaretçilerine açtı
05.06.2020 05:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 06:02

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında dünyanın en büyük imparatorlukları arasında yer alan Hititler'e başkentlik yapan Çorum'da, Mart ayında kapatılan müze ve ören yerleri yeniden ziyarete açıldı.

8 medeniyete ev sahipliği yapan ve sergilenen 16 bin 500 eserle Anadolu'nun Topkapı Sarayı olarak adlandırılan Çorum Müzesi'de kapılarını tekrar ziyaretçileri için açtı.

Korona virüs salgınının etkilerinin azalması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 1914 yılında hastane olarak inşa edilen ve ardından okul hizmeti veren 106 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi binada hizmet veren Çorum Müzesi'de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bir zamanlar yakalandıkları hastalıklara şifa arayanların akın ettiği, ardından öğrencilerin gelecek hayallerinin şahidi olan Çorum Müzesi, koridorlarında barındırdığı sayısız eserlerle ziyaretçilerini unutulmaz bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

'Ziyaretçiler için her türlü tedbir alındı'

Müzede, tarihi tanıklık etmek isteyen ziyaretçiler için türlü tedbir alındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sık sık dezenfeksiyon işlemi yapılan müzede, ziyaretçiler arasındaki sosyal mesafeyi belirleyen işaretlerde konuldu.

Bilet noktasından biletini alan ziyaretçiler, ateşleri ölçülüp maskelerini taktıktan sonra içeriye girebiliyor. Müze içerisinde dezenfektan ve hijyen noktaları oluşturulurken, ziyaretçiler için korona virüsle mücadele de 14 altın kuralın yer aldığı bilgilendirme panoları ise teşhir salonlarında belirlenen noktalara asıldı.

Müzede Covıd 19 ve Virüs Acil Eylem planı adı altında iki ayrı eylem planı hazırlanırken tüm personelin sağlıklı bir ortamda gerekli önlemler alınarak hizmet içi eğitime tabi tutularak bilgilendirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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