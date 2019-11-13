Anadolu'nun lezzetleri Diyarbakır'da buluştu

13.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:23

TÜYAP'ın kentte ikincisini düzenlediği "Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı" Anadolu'nun lezzetlerini Diyarbakır'da buluşturdu.

TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Diyarbakır başta olmak üzere Aydın, Van, Osmaniye, Mersin Sivas, Malatya, Kastamonu, Trabzon, Hatay, Kayseri'nin aralarında olduğu 45 ilin mutfağının 5 gün boyunca tanıtılacağı fuarın açılışında kurdele yerine 21 metrelik kente özgü peynir ve çörek kesildi.

Sektörün profesyonellerini bir araya getiren, ziyaretçilerin yöresel lezzetleri tatması da sağlanan fuarda şef, gurme, akademisyen ve bloggerların yer alacağı yemek atölyeleri, söyleşiler ve yarışmalar da düzenlenecek.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, törende yaptığı konuşmada, 10 bin yıllık geçmişe sahip Diyarbakır'ın lezzet mirasının tanıtılması ve geleceğe aktarılması açısından fuarın büyük önem taşıdığını söyledi.

Kente ait tescilli ürün sayısının artırılması için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın markalaşmasını yemek alanında ve üretilen ürünler bağlamında çoğaltmak gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak Diyarbakır'ın bütün lezzetlerinin yaşatılması ve bu tatların herkese ulaşması için Mutfak Sanatları Merkezi kurulmasını içeren bir proje başlattık. Bunu yakın bir zamanda dünyaca ünlü aşçıların katılımıyla bir lezzet ve görsel şölene dönüştüreceğiz."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de Diyarbakır'da asırlarca farklı dil ve dinlere mensup insanların bir arada yaşadığını belirterek bu medeniyetten miras kalan güzelliklerin ve lezzetlerin yaşanan terör olayları dolayısıyla yeterince tanıtılamadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele yerine 21 metre uzunluğundaki peynir ve çöreği keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA