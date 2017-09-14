Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı Miryokefalon Zaferi'nin 841. Yıldönümü Kutlanacak

Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) işbirliğiyle Miryokefalon Zaferi'nin 841. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, tarihçiler tarafından Konya'da yapıldığı tespit edilen Miryokefalon Zaferi'nin Anadolu'nun ikinci Kurtuluş Savaşı, ikinci Malazgirt Savaşı olduğunu belirterek, ilkini geçtiğimiz yıl başlattıkları etkinliklerin bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirileceğini dile getirdi.



Anadolu'nun bu savaşla Türk yurdu olarak perçinlendiğini kaydeden Başkan Akyürek, "Selçuklu başkenti Konya'dan Türkleri atmak üzere gelen Bizans ordusu Bağırsak Boğazı'nda hezimete uğratılmış ve Bizans imparatoru esir alınmıştır. Sultan Kılıçarslan, Miryokefalon Zaferi ile Anadolu'yu bizlere kalıcı olarak vatan yapmaya vesile olan şanlı Selçuklu Sultanıdır. Geçtiğimiz yılki törenlerde Şehir Meydanı'nın ismini Sultan Kılıçarslan Şehir Meydanı olarak düzenledik. Selçuklu tarihini bilmek, Selçuklu sultanlarını hayırla yad etmek, onların hatıralarını yaşatmak, onların mirasçısı olduğumuz duygusuna sahip olmak hepimizin vefa borcu. Miryokefalon Zaferi'nin yeniden anılması, gün yüzüne çıkarılması, gündeme getirilmesinde katkısı bulunanlara teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Akyürek, etkinlikler kapsamında düzenlenecek programlara bütün Konyalıları davet etti.



Miryokefalon Zaferi'nin 841. yıldönümü etkinlikleri 16 Eylül Cumartesi günü Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi'nde düzenlenecek sempozyum ile başlayacak. Sempozyum katılımcılarının Bağırsak Boğazı'nı ziyaret edeceği etkinlik, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Mehter konseri, Alaaddin Camii'nde Sultanlar Türbesi ziyareti ve hatim duası ile devam edecek. Etkinlikler kapsamında Tarihi Kızılören Hanı'nda açılış programı düzenlenecek. Etkinlikler 17 Eylül Pazar sabahı Bağırsak Boğazı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti, zafer yürüyüşü ve Bal Kalesi önünde düzenlenecek program ile sona erecek. - KONYA