Anadolu'nun kültürel zenginlikleri bu sergide
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Anadolu'nun kültürel zenginlikleri bu sergide

Anadolu'nun kültürel zenginlikleri bu sergide Eyüpsultan'da 'Bir Dünya Anadolu' sergisi açıldı Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki kültürel zenginliklerden oluşturulan 'Bir Dünya Anadolu' fotoğraf sergisi Eyüpsultan'da ziyaretçilerine kapılarını açtı.

10.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:18

Anadolu'nun kültürel zenginlikleri bu sergide

Eyüpsultan'da 'Bir Dünya Anadolu' sergisi açıldı

İSTANBUL - Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki kültürel zenginliklerden oluşturulan 'Bir Dünya Anadolu' fotoğraf sergisi Eyüpsultan'da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, Anadolu insanına özgü kültürel zenginlikleri yakından yanıma fırsatı bulacak.

Eyüpsultan Belediyesi, Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde "Bir Dünya Anadolu" adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in çalışmalarından oluşan serginin açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sergiyi dikkatlice inceleyip her fotoğrafın hikayesini sanatçı Çelik'ten dinleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçede çekilen fotoğraflardan oluşturulacak bir sergi sözü de verdi. Anadolu'nun ve dünyanın çeşitli yerlerinden kesitler sunan sergiyi sanatseverler 1 hafta boyunca ziyaret edebilecek.

"Sergiyi gezince ben de çekebilsem keşke dedim"

Sergide fotoğrafları inceleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Sergiyi gezince bunun dersini alsam ben de çekebilsem keşke dedim. Sanatçımız bir fotoğrafı çekmek için 9 saat beklemiş. İnşallah Eyüpsultan'da da güzel bir fotoğraf sergisi önümüzdeki günlerde yaparız. Tüm Anadolu'nun ne kadar güzel olduğunu ve bu güzelliğin dünyaya turizm olarak pazarlanması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Hayatın akışını fotoğraflarla yansıttığını belirten fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, "Pandemi sürecinden sonra ilk sergimizi açıyoruz. İstanbul'un tarihi çok güzel bir mekanı olan Eyüpsultan'da açıyoruz. Pandemide evde çok kaldık ve bu sergi insanlara iyi geldi. Büyük ilgi var. Burada birçok fotoğrafın anlamı var. Hepsinin bir hikayesi var. Hayatımızın akışını fotoğraflarla hem kanıtsal hem de görsel olarak sunuyorum" şeklinde konuştu.

Fotoğraf karelerinde kendini hissettiğini söyleyen Osman Sarıköse, "Ben bu karelere bakarken hepsinde kendimi hissettim. Gerçekten hepsi de birbirinden güzel fotoğraflar. Resul Çelik beye emeğinden dolayı çok teşekkür ederiz. Güzel bir ortamda güzel bir sergi olmuş" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin dört bir yanında fotoğraflar var"

Sergiyi ziyarete gelen Ceren Çolak ise, "Türkiye'nin dört bir yanında gördüğüm kadarıyla fotoğraflar var. Gerçekten çok duygusal sahnelerde var. Hamburgere bakan çocuğun tablosuna çok içim acıdı açıkçası bir kız annesi olduğum için. Çok başarılı bir sergi olmuş" diye konuştu.

Anadolu'nun kültürel zenginlikleri bu sergide

Kaynak: İHA

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