Anadolu'nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri sona erdi

13.10.2019 21:24

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen Anadolu'nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Fatih Atlı kazandı.

Tosya Güreş Sahası'nda 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen güreşlere, Türkiye'nin birçok ilinden 400 güreşçi katıldı.

Güreşlerde, bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Ali Gürbüz ile Kırkpınar'da başpehlivanlık kazanan Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur da kol bağladı.

Güreşlerin finalinde Fatih Atlı ile Serhat Gökmen karşılaştı. Yaklaşık 30 dakika süren müsabakada Fatih Atlı, rakibini yenerek başpehlivan oldu.

Anadolu'nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri 2020 yılı ağalık açık artırmasını ise 70 bin lira ile iş adamı Alaattin Doboğlu elde etti.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yağlı güreşlere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA