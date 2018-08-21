Anadolu'nun İlk Camisinde Bayram Namazı
Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi, sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.
Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi, sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.
Vatandaşlar yoğun ilgi nedeniyle camiye sığmayınca iç ve dış avlularda yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde bayram namazını kıldı.
İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi.
Namaz sonrasında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı.