"Anadolu'nun Güzelyurdu Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi

AKSARAY (AA) - Ahiler Kalkınma Ajansı 2021 yılı Güdümlü Proje desteği kapsamında hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan "Anadolu'nun Güzelyurdu Projesi"nin protokolü imzalandı.

Güzelyurt ilçesinde bir otelde düzenlenen törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Güzelyurt ilçesinin Aksaray'ın turizme açılan kapısı olduğunu söyledi.

İlçede çok güzel projelere imza atacaklarını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

" Ihlara Vadisi'nde bir karşılama alanımız yoktu. Hemen projesini hazırlattık, inşallah mart ayı içerisinde başlayacağız. Aksaray'ımız cazibe merkezi olmaya devam ediyor. İnşallah üniversitemizle, belediyelerimizle ve sivil toplum örgütlerimizle her ilçede küçük ama etkisi büyük projeler yaparak Aksaray'ın çehresini hep beraber değiştireceğiz."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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