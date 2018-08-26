Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malazgirt Zaferi'ne ilişkin, "Bu zafer, bir vatan edinmenin destansı hikayesidir. Malazgirt Zaferi gönül coğrafyamızı inşa etmeye başladığımız yerdir." dedi.

Pakdemirli, Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni'nde yaptığı konuşmada, gelecek nesillere Anadolu'nun Türk yurdu haline getirilişinin destanını anlatmanın önemine işaret etti.

"Bu zafer, bir vatan edinmenin destansı hikayesidir. Malazgirt Zaferi gönül coğrafyamızı inşa etmeye başladığımız yerdir." diyen Pakdemirli, tarihini bilmeyen milletlerin yok olmaya mahkum olduğunu vurguladı.

Pakdemirli, "Bizden sonraki nesillere Anadolu'nun Türk yurdu haline getiriliş destanını anlatmak boynumuzun borcudur. Bu yüzden bugün çok anlamlı bir hizmetin açılışı için Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı açılışı için buradayız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl gerçekleştirilen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların başlatıldığını kaydeden Pakdemirli, "Burada Malazgirt ilçesi sınırları dahilinde bulunan 240 hektarlık alanı 43'üncü milli parkımız olarak ilan ettik. 100 günden kısa bir süre içerisinde de bu büyük tesislerin yapımını gerçekleştirdik. Amacımız Malazgirt Ovası'nın kilidini açan ecdadımıza layık olmaktır." dedi.

Tarihi milli parkın birinci etap uygulama projesinde yer alan fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, toplanma, ikram, rezerv alanı, namazgah, helikopter pisti, otoparklar, şadırvan ve sosyal donatı alanlarının açılışının gerçekleştirildiğini ifade eden Pakdemirli, Malazgirt Zaferi'nin bu eserlerle gelecek kuşaklara aktarılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muş'ta verimli ovaların sit alanı olarak koruma altına alındığını aktararak, "Ecdadımıza minnet vatanımıza hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu zafer ne mühimdir ki Anadolu'nun kapılarını ebediyen Türklere açmıştır. Ne mutludur ki Anadolu'nun bağrından Mevlanalar, Yunuslar, Fatihler, Süleymanlar, Nene Hatunlar çıkmıştır. Ne güzel ki bu ecdada sahip çıkan ak süt emmiş yiğitler vardır. Recep Tayyip Erdoğanlar vardır." diye konuştu.

"Binlerce yıllık köklü kültürümüzü gelecek kuşaklara taşıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Türklerin 947 yıldır bu topraklarda Türk İslam kültürünü yaşattığını anlattı.

Büyük devletlerin gelenek, görenek ve bilhassa tarihlerine sahip çıktığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Tarihimiz nice destansı zaferlerle dolu ancak Malazgirt Zaferi Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde birincil öneme sahiptir. Bu zafer milletimize yepyeni bir gelecek kazandırdı. O gün açılan kapıdan giren Türkler 947 yıldır bu topraklarda Türk İslam kültürünü yaşatıyor, yüceltiyor. Büyük devletler gelenek göreneklerine ve bilhassa tarihlerine sahip çıkarlar. Biz de geçmişimize sıkı sıkı sarılarak geleceğimize sahip çıkıyoruz. Binlerce yıllık köklü kültürümüzü gelecek kuşaklara taşıyoruz."

Malazgirt'e 55 kilometre mesafedeki Ahlat'ın önemine değinen Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malazgirt Zaferi bize Anadolu'nun kapılarını açtı. İşte o kapı Anadolu'nun tapusu olarak bilinen Ahlat'tır. Türk ve Müslüman dünyasının en büyük anıtsal mezar alanlarından biri olan Ahlat, dünyadaki üç Kubbetül İslam mekanından biridir. Adeta bir açık hava müzesini andıran Ahlat sadece Türk İslam kültürünün mirası değil, bir dünya mirasıdır. Bu nedenle çoktan içerisinde yer almayı hakkettiği UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası asıl listesine dahil edilmeyi beklemektedir. İnşallah çok yakın bir gelecekte milletimize bu gururu yaşatacağız. 'Tarihimize ne kadar sahip çıkarsak, geleceğimize de o denli sahip çıkacağımız' inancıyla bunun olması için var gücümüzle çalışıyoruz."

"Gelecek vizyonumuza 1071'deki irade ve cesaretle yürüyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da köklü bir tarihin, şerefli bir mazinin evlatları olarak şanlı bir geleceğin de talibi olduklarını söyledi.

Kutlu Malazgirt yürüyüşünün sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin akışını değiştirmiş bir mihenk taşı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Malazgirt sadece fethetmeyi değil, fethettiği topraklara barış ve esenlik taşımayı gaye edinen bir medeniyet ruhunun temsilidir." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gelecek vizyonumuza 1071'deki irade ve cesaretle yürüyeceğiz. Bizler köklü bir tarihin şerefli bir mazinin evlatları olarak şanlı bir geleceğin de talibiyiz. Kararlılığımızı 1071'de Malazgirt'te şanlı bir destan yazan fetih ordusunun sarsılmaz iradesinden alıyoruz." ifadesini kullandı.

Gençlerin, aldıkları ilhamla tarihin aziz emaneti olan medeniyet sancağını en ileriye taşımanın mücadelesini vereceğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi bu mücadeleye yaşadıkları çağı yakalamış, bilgili, ahlaklı, donanımlı bireyler olarak hazırlamak en büyük gayemizdir. Biz gençlerimize inanıyor, onlara güveniyoruz. Türkiye, emaneti yere düşürmeyecek ve onu öksüz koymayacak vatan evlatlarıyla doludur. Bu vesileyle Malazgirt Ovası'ndan Güneydoğu'ya, Çanakkale Harbi'nden 15 Temmuz meydanlarına kadar bu toprakları bize vatan kılan bütün kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum."

"Sancağımızı asrımızın burçlarına asma sırası tekrar bizdedir"

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da Sultan Alparslan'ın Malazgirt Ovası'nda ordusunun başına geçip, Türk töresi gereği, atının kuyruğunu bağlayıp, 'Artık geriye dönüş yok' dediğini hatırlatarak, "O zamandan, 15 Temmuz gecesi bir televizyon kanalına bağlanıp 'Ben şimdi havaalanına milletimle buluşmaya gidiyorum' diyen 'Ölümüne, ölümüne' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın ruhu Malazgirt ruhudur. 15 Temmuz ruhu Malazgirt ruhudur." diye konuştu.

Muş Valisi Aziz Yıldırım da konuşmasında, Malazgirt'ten yeni bir ruh, yepyeni bir dünya ve yepyeni bir ufuk olduğunu söyledi.

"Bugün sancağımızı asrımızın burçlarına asma sırası tekrar bizdedir." ifadesini kullanan Vali Yıldırım, şunları söyledi:

"İstanbul'un fethini gerçekleştiren ruh Malazgirt ruhudur. Balkanları ihya eden, bizi Varna'nın, Belgrad'ın, Viyana'nın kapılarına ulaştıran, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kocatepe'de Dumlupınar'da düşmanı alt eden ruh Malazgirt ruhudur. 15 Temmuz gecesi sokaklara inen ruh Malazgirt ruhudur. Bugün geleceği tasarlama sırası tekrar bizdedir. Bugün diriliş ruhunu alevlendirerek, ekonomiden bilime, sanattan spora ve diğer tüm alanlarda dünyaya yön verme sırası tekrar bizdedir."