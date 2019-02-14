Anadolu'nun Eski Meyveleri Şimdi Tek Tıkla Kapınızda

Yeşil Limon firma sahibi Armağan Alan, "Biz üretim yapan bir aileden geliyoruz. Mersin'de narenciye ve avakado ağırlıklı olarak üretim yapıyoruz. 50 yıldan fazladır üretim yapan bir kökümüz var." dedi.

"DOĞRUDAN TÜKETİCİYE ULAŞIYORUZ"

Alan, "Aileden kalan bahçelerimiz var. Oralarda sadece üretimin çok keyif vermediğini görünce alternatif yollar aramaya başladık ve kendimiz direk tüketiciye ulaşmak istedik. 5 senedir de bu yolda ilerliyoruz. Firmamızın internet sitesi üzerinden doğrudan müşterilerimize ulaşıyoruz. " ifadelerini kullandı.

"ANADOLU'NUN ESKİ TATLARINI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Armağan Alan, "Biz Anadolu'nun eski meyvelerini korumaya çalışıyoruz. Buna örnek verecek olursak kan portakalı bu toprakların eski bir lezzetidir bizde bu değerlerimizi üreterek korumaya çalışıyoruz. Yerel üreticinin tüketici tarafından desteklenmesi gerekiyor. Tüketici işlenmemiş ürünleri almaya mutlaka özen göstermeli. Bu da bizim ülkemizin tarım anlayışını değiştirecektir. Burada bu talebi yapmak ve bu anlayışı değiştirmek halkımızın elinde biz onlara güveniyoruz." diye konuştu.