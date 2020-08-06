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Anadolu'nun en eski termal suyu şifa dağıtmaya başladı

Anadolu'nun en eski termal suyu şifa dağıtmaya başladı Tokat'ın Sulusaray ilçesinde uzun bir süredir hak ettiği değeri bulamayan 2 bin yıllık termal suyu yeniden şifa dağıtmaya başladı.

06.08.2020 15:24 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:32

Anadolu'nun en eski termal suyu şifa dağıtmaya başladı

TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde uzun bir süredir hak ettiği değeri bulamayan 2 bin yıllık termal suyu yeniden şifa dağıtmaya başladı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaklaşık 20 yıldır atıl durumda bulunan tesislerde ihtiyaca cevap veremeyen termal suyu özel bir girişimci tarafından yeniden hayat buldu. Tarihi başkent Sebastapolis'in yanı başında bölgenin en büyük devre mülk ve tatil köyü projesinde kısa sürede önemli mesafe kat edildi. Bir yıl önce 11 milyon dolarlık yatırımla temeli atılan tesisin havuz ve otel kısmının bir bölümü hizmet vermeye başladı. 76 bin metrekare alanda tatil köyü, 4 yıldızlı otel, devre mülk, mesire alanları ve hobbit evleri projelerinin olduğu tesisin 2021 yılında tamamlanması planlanıyor.

Şifa kaynağı "Özel" su

Türkiye Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan analizinde bakteriyolojik anlamda "kusursuz" olarak değerlendirilerek, muhteviyatında bulunan ve üçüne birden dünyada ender rastlanan silisyum, florür ve kükürt mineralleriyle termal suyu "özel" su olarak nitelendirildi. Bölge halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden yoğun talep görmeye başlayan termal kaplıcada pandemi kurallarına dikkat edilerek hizmet veriliyor. Aile ve halka açık havuzların bulunduğu 42 derecelik suda romatizma, nevralji ve cilt hastalıklarının yanı sıra kas ve eklem rahatsızlıklarına karşı vatandaşlar şifa bulmaya başladı.

Romatizma başta olmak üzere cilt hastalıklarına iyi geliyor

Termal Tesisin İşletme Müdürü Akın Çınar, yaklaşık 20 yıldır atıl durumda olan eski tesislerin yanına çağın koşullarına uygun yeni tesisler yapıldığını ifade ederek, "Biz, 'insanlığa ait olanı geri verdik' diyoruz, şiarımız bu aslında. Çünkü insan sağlığı için oldukça faydalı bir su. 53.5 derece çıkış sıcaklığı olan 2 bin 137 miligram/litre mineralizasyona sahip. Flor/Silisyum ve kükürt barındıran adeta bir şifa deposu şeklinde bir su. Bu sudan insanlar antik dönemden beri geçmişi olan bu suda şifa buluyormuş. Ama son 20 yıldır insanların bu sudan faydalanamıyordu. Bizim birinci amacımız insanların bu sudan yeniden faydalanması idi: Bunu sağladığımız için mutluyuz. Bu su aynı zamanda iç hastalıklarına da içilebilir olduğu için faydalı. Romatizma hastalıkların tamamına yakınına, cilt hastalıklarına iyi geldiği klinik olarak ispatlanmış durumda. Ameliyat sonrasında toparlanma derlenme ve toparlanmaya etkisi olduğu senelerdir bilinen bir gerçek" dedi.

Pandemi sürecinde kurallara özen gösteriliyor

Pandemi sürecinde havuzlara belirlenen oranlara göre misafir kabul ettiklerini ifade eden Akıncı, "Şuanda çok yoğun bir ilgi var. Pandemi sürecinde olmasa idik bu süreç 2-3 katına çıkabilirdi diye düşünüyoruz. Buna rağmen yoğun ilgi var ama biz kontrol altında tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bölgeye katma değer sağlayacak

Termal tesisin bölgeye önemli bir katkısı olacağını belirten Akıncı, "Termal suya çevre ilçelerin yanı sıra Sivas ve Yozgat'tan ilgi var. Bu aynı zamanda bölge içinde ekonomi oluşturacaktır. Bu işin istihdama ve bölgeyi canlandırma anlamında önemli bir boyutu var. Bunların oluşturduğu bir ekonomik canlanma olacaktır.

Anadolu'nun en eski termal suyu şifa dağıtmaya başladı

Kaynak: İHA

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