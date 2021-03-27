Anadolu'nun en eski camisi Habib-i Neccar'da Berat Kandili kutlandı
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Anadolu'nun en eski camisi Habib-i Neccar'da Berat Kandili kutlandı

Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI - Haberler | Güncel
Anadolu'nun en eski camisi Habib-i Neccar'da Berat Kandili kutlandı

HATAY'da bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki en eski cami olma özelliği taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde, Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi

HATAY'da bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki en eski cami olma özelliği taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde, Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Ellerin semaya açıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle son buldu.

Antakya ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki en eski cami olma özelliği taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin vaazının ardından namaz kılıp, Mevlit ve ilahileri dinledi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulan programda, caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı. Programa katılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak, Türk devletinin bekası, akan mazlum kanının durması, birlik, beraberlik ve barış için dua etti. Cami çıkışında ise vatandaşlara lokum dağıtıldı.


Anadolu'nun en eski camisi Habib-i Neccar'da Berat Kandili kutlandı
Anadolu'nun en eski camisi Habib-i Neccar'da Berat Kandili kutlandı
Anadolu'nun en eski camisi Habib-i Neccar'da Berat Kandili kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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