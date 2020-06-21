Anadolu'nun en büyük millet bahçesinde ağaç sayısı arttırılıyor
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Anadolu'nun en büyük millet bahçesinde ağaç sayısı arttırılıyor

Anadolu'nun en büyük millet bahçesinde ağaç sayısı arttırılıyor Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans yöntemiyle açılan Anadolu'nun en büyük millet bahçesinde ağaç sayısı arttırılıyor Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep...

21.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:54

Anadolu'nun en büyük millet bahçesinde ağaç sayısı arttırılıyor

Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans yöntemiyle açılan Anadolu'nun en büyük millet bahçesinde ağaç sayısı arttırılıyor

SİVAS - Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans yöntemiyle açılan Anadolu'nun en büyük millet bahçesinde ağaç sayısı arttırılıyor.

Eski 4 Eylül stadyumu yerine inşa edilen ve Anadolu'nun en büyük millet bahçesi olduğu belirtilen millet bahçesinin açılışını geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle gerçekleştirmişti. Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililere millet bahçesinin biraz daha ağaçlandırılması talimatında bulunmuştu. Sivas Belediyesi bugün millet bahçesinde yürüyüş ve ağaç dikimi programı düzenledi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye meclis üyeleri, bazı il protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Millet bahçesinde yapılan yürüyüşün ardından önce spor yapılıp daha sonra ağaç dikimine geçildi.Program kahvaltı yapımı ile son buldu. Temsili ağaç dikimin gerçekleştiği programda yıl sonuna kadar 500 ağacın daha dikilmesi hedefleniyor.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Çok güzel bir millet bahçesi oldu. Buranın birçok maddi manevi değeri var. Bunların en başında da burası yıllardır Sivasspor'un başarıdan başarıya koşturduğu milletin yüreğinde tezahür ettiği bir yerdi. Arsa ve proje bedeliyle neredeyse 150 milyon lirayı buldu. Cumhurbaşkanımız bir talimat vermişti. 'Biraz daha ağaçlandırın' diyerek. Bugünde hem ağaçlandırma talimatını yerine getirmek, hem de sosyal bir program yapalım dedik. Güzel bir gün oldu" dedi.

"Sivas güzel bir eser kazandı"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ın güzel bir eser kazandığını belirterek, " Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemi ile katılıp Türkiye genelinde açılan 10 millet bahçesinin bugün bizde il protokolümüz ile beraber sabah sporu yaparak bugün itibari ile halkımızın hizmetine sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın açılışının ardından TOKİ birkaç eksiklik olduğunu belirtti. Müteahhit firmada sağ olsun bizimle birlikte koordineli şekilde eksiklileri tamamladı. Bugünden itibaren sabahtan gece 24: 00 kadar halkımızın hizmetine sunuyoruz. Sivas güzel bir eser kazandı" diye konuştu.

Anadolu'nun en büyük millet bahçesinde ağaç sayısı arttırılıyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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