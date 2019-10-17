Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Kahramanmaraş'ta açıldı

17.10.2019 17:46

ANADOLU'nun en büyük kitap fuarı olan Kahramanmaraş 6'ıncı Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapılarını açtı. 21 Ekim'e kadar açık kalacak olan fuara 250 yayınevi katılıyor.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) düzenlenen fuarın açılışına, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ile daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Başkan Hayrettin Güngör, sözlerine Barış Pınarı Harekatı şehitleri ve gazilerini anarak, tüm Türkiye'nin dualarla ordunun yanında olduğunu söyleyerek başladı. Anadolu'nun en büyük kitap fuarını açmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Güngör, "Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu gibi fikir dünyamızı besleyen güzel insanlarımızın yetiştiği, edebiyat ve şiirin başkenti şehrimizde, 6'ncı Kitap ve Kültür Fuarı'nı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrenmek, bilgiye sahip olmak elbette çok önemlidir. Bizler aynı zamanda bu bilgiyi vicdanla, değerlerimizle, ahlakla yoğurmak gerektiğine inanan anlayışın mensubuyuz. Kitap okumak sadece çocuklarımızın, gençlerimizin yapması gereken bir faaliyet değildir. Bizler de bu sürece dahil olmalıyız. Çocuklarımıza örnek olmak için en az onlar kadar okumalıyız. Aklımızı ve ruhumuzu doldurmalıyız. Dolmadan taşamayız" dedi.260 SÖYLEŞİ, PANEL VE İMZA GÜNÜ

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile fuarın açılışı gerçekleştirildi. 250 yayın evinin katıldığı fuar, 27 Ekim pazar gününe kadar açık kalacak. Bu sürede 60 söyleşi, panel ve imza günü gerçekleşecek.

Kaynak: DHA