Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Ödül Töreni

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sağladıkları destekler sonucunda Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının geçen hafta itibarıyla bini aştığını belirterek, "Neredeyse her gün bir Ar-Ge ve tasarım merkezi açılmaktadır." dedi.

Bakan Özlü, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle 14'üncüsü düzenlenen, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması'nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyüme, kalkınma ve gelişmede kat ettiği önemli mesafede, en küçüğünden en büyüğüne kadar, ülke için yatırım, üretim ve ihracat yapan, istihdam oluşturan Anadolu firmalarının çok büyük payı olduğunu ifade etti.

Kalkınmada Anadolu sermayesinin ve alın terinin katkısının her türlü övgüyü hak ettiğini dile getiren Özlü, "Gururla ifade etmek isterim ki Anadolu firmaları, birçok başarı hikayesinin kahramanlarıdır.

Anadolu'daki bu çabayı, gayreti, başarıyı ve inancı görmekten büyük memnuniyet duymaktayım.

Anadolu firmaları büyük ve güçlü Türkiye hedefine sadece tuğla koymakla kalmamakta, bu hedefin en aktif unsurları olmaktadır. Anadolu'daki girişim aşkı sürekli büyümektedir." diye konuştu.

Türk ekonomisi ve sanayisi için 2017'nin önemli virajların alındığı bir yıl olduğunu anlatan Özlü, ülkenin, geçen yılı tüm dünyanın parmakla gösterdiği bir büyüme rekoruyla kapattığını dile getirdi.

Özlü, ulaşılan rekor büyümenin lokomotifinin sanayi ve imalat sektörü olduğuna işaret ederek, hükümetin ve bakanlığın 2017 yılı boyunca üretimi ve istihdamı çok cömert teşviklerle desteklediğini söyledi.

"Üretimin ve sanayinin önünü açtık"

Faruk Özlü, KOSGEB destek programları kapsamında, geçen yıl 58 bin işletmeye yaklaşık 1 milyar liralık destek sağladıklarının bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Bu desteğin yüzde 60'ını mikro, yüzde 23'ünü küçük, yüzde 16'sını ise orta ölçekli işletmelerimiz kullandı.

Destek programlarının ayrıntılarına baktığımızda, imalat sektörüne 409 milyon lira, toptan ve perakende ticaret sektörüne 234 milyon lira, turizm ve yiyecek sektörüne 81 milyon lira, bilimsel ve teknik alanlarda faaliyet gösteren sektörlere 75 milyon lira, inşaat sektörüne 35 milyon lira, bilgi ve iletişim sektörüne 34 milyon lira destek sağlamış bulunuyoruz.

Ayrıca geçen yıl uygulanan Kredi Faiz Desteği Programı ile 289 bin 937 işletmemize 7 milyar 795 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk.

KOSGEB bu kredi hacminin 740 milyon lira tutarındaki faiz bedelini karşıladı."

Özlü, KOBİ'lerin krediye erişimi kolaylaştıran tedbirler, Kredi Garanti Fonu'nun finansman yapısında yaptıkları değişiklikler,

KOSGEB'in faizsiz kredi desteği ve bazı sektörlere getirdikleri vergi indirimleri gibi düzenlemelerin etkisini gösterdiğini bildirdi.

"Sanayinin büyümesi için ektiğimiz tohumlar yeşermeye, meyve vermeye başladı" diyen Özlü, şöyle devam etti:

"Elbette geçen süre zarfında sadece piyasayı rahatlatan tedbirlerle yetinmedik.

Hayata geçirdiğimiz birçok yapısal reformla, Türkiye ekonomisine güç kazandırdık.

Üretim Reform Paketi, Ar-Ge Reform Paketi, Sınai Mülkiyet Kanunu gibi düzenlemelerle üretimin ve sanayinin önünü açtık."

"Ülkemize sıçrama yaptıracağız"

Kar, ciro, istihdam ve ihracatın bir firmayı büyük yapan unsurlar olduğunu, büyük kalmak için ise teknoloji, Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın şart olduğunu belirten Özlü, "Çağımızda büyüklüğün en temel göstergesi artık Ar-Ge'dir, teknolojiye uyumdur, yeniliktir." dedi.

Bakan Özlü, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması'nda kar, ciro, istihdam ve ihracatın yanında Ar-Ge yatırımları ve patent başvurusu gibi göstergelerin de ödül kapsamına alınması gerektiğini ifade etti.

Hükümetin ve bakanlığın "Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye" hedefini tam olarak benimsediğini vurgulayan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi bu hedefe götürecek olan vizyon üzerindeki çalışmalarımız, son aşamasına gelmiştir.

Eğitimden TÜBİTAK faaliyetlerine, teknik kolejlerden Ar-Ge ve tasarım merkezlerine, bilişim vadisinden odak sektör programlarına,

KOSGEB'in teknolojiye verdiği desteklerden yerli otomobile kadar çok geniş bir yelpazede ülkemize sıçrama yaptıracağız.

Bilim, teknoloji ve sanayiyi birbirinden ayırmadan, tüm bunları aynı hedefin araçları olarak görüyoruz.

Bilimden güç alan bir teknoloji, teknoloji ile büyüyen bir sanayi anlayışını benimsiyoruz.

Bütünlük içinde hareket eden bir bilim ve teknoloji politikası uyguluyoruz. Anadolu'nun bütün firmalarını Ar-Ge ve teknoloji seferberliğimize davet ediyorum.

Üretimin, istihdamın, katma değerin ve ihracatın ilk basamağı olan sizleri, teknoloji odaklı bir büyüme anlayışıyla hareket etmeye çağırıyorum.

Sizlerin bu yöndeki çabalarına, bakanlığımız sınırsız destek verecektir."

"Neredeyse her gün bir Ar-Ge ve tasarım merkezi açılıyor"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerine vergi indirimi, gelir vergisi stopaj desteği, sigorta primi desteği, temel bilimler desteği, damga vergisi istisnası, gümrük vergisi istisnası gibi önemli destekler sağladıklarını belirterek, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki tüm bu desteklerimiz sonucunda, Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız geçtiğimiz hafta itibarıyla bin rakamını aşmıştır.

Neredeyse her gün bir Ar-Ge ve tasarım merkezi açılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu firmalarıyla bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kabına sığmayan, sınırlarını aşan Anadolu'yu, sizlerin şahsında bir kez daha tebrik ediyorum.

Anadolu bizim vatanımızdır.

Vatanımızı her yönüyle ihya ve inşa etmek, hepimizin ortak vazifesidir.

Anadolu değirmenine su taşıyan, rüzgar taşıyan, enerji taşıyan herkes bizim başımızın tacıdır.

Sizlerin emekleri ve çabaları, büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz için olmazsa olmazdır.

Çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya hep birlikte devam edeceğiz."