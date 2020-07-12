Anadolu'nun bozkırı sarıya boyandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anadolu'nun bozkırı sarıya boyandı

Anadolu'nun bozkırı sarıya boyandıAKSARAY'da ayçiçeklerin çiçek açmasıyla birlikte sarıya boyanan tarlalar, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

12.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 12.07.2020 09:47

Anadolu'nun bozkırı sarıya boyandı

AKSARAY'da ayçiçeklerin çiçek açmasıyla birlikte sarıya boyanan tarlalar, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Binlerce ayçiçeğinin havadan görüntüsü ise büyüledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, kentin yüzde 80'ninin tarım ve hayvancılıkta uğraştığını belirterek, "Ayçekirdeğinde 2018 yılında Türkiye'de üretimde ilk 5 girdik ve 2019 yılında ise 3'üncü sıraya çıktık. Geçen yıl dekarda 300 ile 350 kilo verim alırken, bu yıl beklentimiz 450 ile 500 arasıdır" dedi.

Türkiye'nin çerezlik kuruyemiş üretiminde 3'üncü sırada bulunan Aksaray'ın ayçiçeklerinin, diğer adıyla 'Günebakanların' çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı. Ankara yolu üzerinde bulunan ayçiçeği tarlaları, sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarıyla birlikte ilgi odağı oldu. Fotoğrafları gören vatandaşlar, sarı renge boyanan tarlaların yolunu tuttu. Tarlalar, sosyal medya için fotoğraf çekinmek isteyenlerin doğal stüdyosu haline geldi.

"AKSARAY AYÇEKİRDEĞİNDE YÜKSEK REKOLDE BEKLENTİSİ"

Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, ayçeği üretiminde 3'üncü sırada yer aldıklarını belirterek, "Türkiye'de tarımsal üretimde ilk beşteyiz. Şehrimizin yüzde 80'i tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ayçekirdeğinde 2018 yılında Türkiye'de üretimde ilk 5 girdik ve 2019 yılında ise 3'üncü sıraya çıktık. Geçen yıl dekarda 300 ile 350 kilo verim alırken, bu yıl beklentimiz 450 ile 500 arasıdır. Beklediğimiz verim artışına yağışların yoğun olması ve sözleşmeli ekim yapmamız etkili oldu. Bu yıl ortalama 75 bin dekar alanda ekim yaptık. Hasat zamanına doğru iyi şekilde ilerliyoruz. Ağustos ayının ilk haftası hasatlarımız başlayacak. "diye konuştu.

'TUZ GÖLÜ HAVZASI, AYÇEKİRDEĞİNE FARKLI BİR AROMA VERİYOR"

Çerezlik ayçekirdeğinde iddialı olduklarını belirten Saklav,öTürkiye'de 1'inci sıraya gelmek istiyoruz. Şu anda 3'üncü sıradayız. Amacımız markalaşmak ve sözleşmeli üretim yaptığımız için çiftçilerimize her türlü teknik desteği de veriyoruz. Bu şekilde rekolteyi yükseltip, birinci sıraya gelmeyi hedefliyoruz. Tuz Gölü havzasında bulunmamız nedeni ile çerezlik ayçekirdeğinin aromasında farklılık ve güzel bir tat oluşturuyor. Gerek çerezlik ayçekirdeği gerek yonca olsun bunların protein ve mineral değeri yüksek. Bu durumdan dolayı çok kaliteli ürünler üretiyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden yoğun bir talep var. Çiftçilerimiz ürettiği zaman hemen satabiliyor. Çiftçilerimizde çok memnun durumdalar. Bu yılda rekoltenin çok yüksek olacağını düşünüyoruz. Bu yıl üretimiz de iyi verimizde çok iyi durumda.

Şehrimizde güne bakan ile gün doğdu derler. Tarlalarımızda çok renkli görüntüler oluşturuyor. Buda arıcılarında bölgeye gelmesine sebep oluyor. Aynı zamanda bizim tarlalarımız resimlik ve fotoğraflık. Fotoğraf tutkunu vatandaşlarımızı da bu yönüyle tarlalara bekliyoruz.ödedi.

"GÜNEBAKANLAR RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU"

Sarıya boyanan ayçiçeği tarlalarını görünce fotoğraf çekilmek istediğini belirten Şeyda Coşar,öGerçekten çok güzel bir görüntü var. Sarıların içinde fotoğraf çekinmek için çok uygun. Günebakanlar ile Aksaray -Ankara karayolu sarıya boyandı diye biliriz. Kahverengi toprak sarı ve yeşil ile gökyüzünün maviliği buluşunca bir renk cümbüşü oluşuyorö dedi.

Erdi Ulukaya ise, "Anadolu'nun bozkırının sarıya boyanması ortaya renkli görüntüler çıkardı. Bizde arkadaşlarımızla beraber fotoğraf makineleri ve cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirdik. Burada fotoğraf çekerken arılar ve kelebekleri de fotoğrafladık" diye konuştu.

Anadolu'nun bozkırı sarıya boyandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş 3. Sayfa
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi Magazin
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 3. Sayfa
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış Güncel
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Bir gün sonra evleneceği nişanlısından ayrılan şahıs intihara kalkıştı
Bir gün sonra evleneceği nişanlısından ayrılan şahıs intihara kalkıştı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi
Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi
Galatasaray taraftarı Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
Galatasaray taraftarı Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Yılmaz Tunç Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Cem Davran Mabel Matiz Acun Ilıcalı
Spor Podolski Ali Palabıyık Mete Kalkavan Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ateş Tunceli Antalya
Şu an buradasınız: Anadolu'nun bozkırı sarıya boyandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 10:09:55. #1.15#
title