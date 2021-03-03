Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı
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Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

03.03.2021 22:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:44
Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

Facebook Türkiye, Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması'yla yeni kapak fotoğrafını seçecek.

Facebook Türkiye, Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması'yla yeni kapak fotoğrafını seçecek.

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) iş birliği ile düzenlenen yarışmanın sonucunda kazanan eserler, 3 milyondan fazla takipçiye sahip Facebook Türkiye sayfasının kapak fotoğrafı olmaya hak kazanacak.

Yarışmaya "ilkbahar", "yaz", "sonbahar" ve "kış" olmak üzere dört kategoriden başvurular kabul edilecek. Yarışmaya bir kişi, farklı fotoğraflarla farklı kategorilerde katılabilecek.

Yarışmanın jürisinde ise fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral, küratör Merih Akoğul, Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, fotoğraf editörü Murat Gür ve fotoğraf sanatçısı Tanın Helvacı yer alıyor.

Kazananların 15 Nisan'da açıklanacağı yarışmayla ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgiye, "https://fotondernegi.com/facebookturkiye/" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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