Anadolu Nefesli Beşlisi, 12 Aralık'ta CRR'de sahne alacak - Haberler
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Anadolu Nefesli Beşlisi, 12 Aralık'ta CRR'de sahne alacak

Anadolu Nefesli Beşlisi, 12 Aralık'ta CRR'de sahne alacak
AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Anadolu'nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla bir araya gelen Anadolu Nefesli Beşlisi, "Tangoloji" isimli projeleriyle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Anadolu'nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla bir araya gelen Anadolu Nefesli Beşlisi, "Tangoloji" isimli projeleriyle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Topluluk, 12 Aralık'ta saat 19.00'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak. Konserde, tango kültürünün doğuşundan bugüne uzanan süreç, kronolojik anlatımla sanatseverlerle buluşacak.

Geleneksel müziğin ezgilerini batı enstrümanlarıyla buluşturan Anadolu Nefesli Beşlisi; Cem Önertürk (flüt), Ufuk Soygürbüz (obua) Kıvanç Fındıklı (klarnet), Ozan Evruk (fagot) ve Hüseyin Uçar'dan (korno) oluşuyor.

Kıvanç Fındıklı'nın üflemeli beşli ve bandoneon için düzenlemiş olduğu konser programında, Anadolu Nefesli Beşlisi'ne dans ve opera sanatçıları da eşlik edecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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