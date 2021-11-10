Anadolu mutfağı Dubai'ye taşınacak

Ortadoğu'nun cazibe merkezi Dubai'de açtığı restoranlarla dünyanın dört bir yanından misafirlerini Türk mutfağı ile buluşturan İşletmeci Orkan Doğancı, Emirlik'teki dördüncü mekanını açacağını duyurdu. Restoranları Dubai'nin ünlü zincirleri arasında gösterilen Doğancı, "Yeni konseptimiz Anadolu mutfağının servis edildiği bir fine dining restoran olacak. Çok heyecanlıyız" dedi.

Lüksün başkenti Dubai, son yıllarda gastronomi alanında da adından söz ettiriyor. Dünya mutfaklarının seçkin markalarına ev sahipliği yapan ve ziyaretçilerine adeta bir kültür mozaiği sunan Dubai'de Türk mutfağını temsil eden isimlerden biri de Orkan Doğancı. Almanya'da doğup büyüyen ve aile mesleği restorancılığa yönelen Orkan Doğancı, girişimleriyle adını dünyaya duyurmayı amaçlıyor. Almanya'dan sonra Dubai'de Bosphorus adlı restoran zincirini kuran Türk işletmeci dördüncü restoranı da açacağını duyurdu.

DUBAİ BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

İstanbul'da Fahham adlı restoranla yemek tutkunlarına hizmet veren ve yeme içme sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Orkan Doğancı, üç restoranın gördüğü ilginin dördüncü restoranı açmak için kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi. İş ve sanat dünyasının yatırımlarının Dubai'yi bir cazibe merkezi haline getirdiğini belirten Doğancı, kendi yatırımlarının da devam edeceğini belirtti.

"TÜRK MUTFAĞINI DÜNYAYA TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dubai mutfağının dünya mutfaklarının bir mozaiğinden oluştuğunu ifade eden Orkan Doğancı "Dubai'nin gastronomi anlayışı ya da mutfağı, komşu ülkeler başta olmak üzere Türkiye, Japonya, Çin ve hatta İtalya'yla Fransız mutfaklarının bir araya gelmesinden oluşuyor. Biz de burada ülkemizi temsil ediyoruz. Dördüncü restoranımızda yeni bir konseptle misafirlerimizi buluşturacağız. Anadolu mutfağının servis edildiği bir fine dining restoranla hizmet vereceğiz. Dubai'nin önde gelen zincir markalarından biri olma hedefimize her geçen gün adım adım yaklaşıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Buradaki yatırımlarımıza devam ederek Türk mutfağını dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" sözleri ile Türk mutfağını küresel alanda duyurmaya kararlı olduklarının altını çizdi.