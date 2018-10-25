Anadolu Mektebi" Gaziantep Programı Sona Erdi

Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü tarafından Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların hayatlarını tanıtmak amacıyla başlatılan Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Gaziantep programı sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle "Doğumunun 90. Yılında Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov"la ilgili paneller düzenlendi.

Kentte üç gün boyunca devam eden etkinliklerde, öğrenciler yaptığı sunumlarla Cengiz Aytmatov'u anlattı.

Güçlü, bir otelde düzenlenen kapanış programında yaptığı konuşmada, projeyle Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, öğrencilerin gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Proje sayesinde öğrencilerin kendilerini geliştirdiğini ifade eden Güçlü, iyi edebiyatçıların, akademisyenlerin çıkacağına inandığını dile getirdi.

Gaziantep'te üç gün boyunca devam eden panellerle Cengiz Aytmatov'u anlatmaya, tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Güçlü, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cengiz Aytmatov gibi değerli yazarları anlatmaya devam edeceklerini dile getiren Güçlü, Anadolu Mektebi'nin öğrencilere katkı sunmayı sürdüreceğini belirtti.

Prof. Dr. Sami Güçlü'nün bir grup üniversite öğrencisiyle 2012'de başlattığı Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi, Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle yürütülüyor.