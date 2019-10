Anadolu medyasından Barış Pınarı Harekatına tam destek

14.10.2019 10:31

Türk Silahlı Kuvvetlerince Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" tüm yurtta bayraklı ve dualı destek verenlere Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği de sessiz kalmadı. Derneğe bağlı kanallar, ekranlarının köşesine operasyonlar bitene kadar bayrak konulması kararı aldı.



Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının Barış Pınarı Harekatına destek olmak amacıyla esnaflara ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak iş yeri, evler ve ve otomobillerin Türk bayraklarıyla donatılmasına destekler çığ gibi büyüyor. Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği de bu desteğe sessiz kalmayarak kendilerine üye olarak yayın yapan yerel TV ekranlarına operasyonlar bitene kadar Türk bayrağı koyma kararı aldı.



Konu ile alakalı bir açıklama yapan Dernek Başkanı Ordu Boztepe TV Televizyonu Dursun Biran Yılmaz, teröre ve terör örgütlerine en güzel cevabın milli birlik ve beraberliği pekiştirerek tek yürek halinde bayraklarla her yerin donatılarak gösterilmesi olduğunu dile getirdi. Harekatın bölgede bulunan terör unsurlarını yok etmek amacıyla başlatıldığına dikkat çeken Yılmaz, "Ordumuz Türkiye'ye açık tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle savaş halindedir. Fırat kalkanı ile başlayan operasyonlar Barış pınarı harekatı ile devam ediyor ve bu operasyonlar devam edecektir.Rabbim askerlerimizin her zaman yardımcısı olsun her daim Türk milletinin ve devletinin yanında olan Anadolu medyası olarak bizde Televizyon ekranlarımıza Şehitlerimizin kanını da taşıyan bağımsızlığımızın simgesi olan Türk bayrağını logolarımızla birlikte operasyon bitene kadar ekrana taşıyarak devletimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

