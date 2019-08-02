Anadolu medyasından Altun ailesine destek

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun'a yönelik yapılan lince karşı bir açıklama yayınladı.

AYD tarafından yapılan açıklamada, "Bu ülkeyi sevmek, bu ülkeye hizmet etmek hiçbir zaman cezasız kalmadı. Bu ülkede yerli ve milli olmak bazılarına göre suç olmuştur. Bu bağlamda AYD (Anadolu Yayıncılar Derneği) olarak ömrünü ilme ve devlete adayan Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun'a yönelik yapılan sosyal lincin farkındayız. Alın teri ve emeklerinin karşılığı olarak almış oldukları maaş ana sütü gibi helaldir. İhale takip etmeyen, iş takipçiliği yapmayan bu ailenin yanında olduğumuzu belirtiriz. Yapılan bu saldırıyı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise, "Bu ülkenin mili yürüyüşüne katkı veren Altun ailesinin yanındayız. Bu defa başaramayacaklar. Milli ve yerli isimlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vatana hizmet etmenin suç olmadığını herkese göstereceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA