Anadolu medeniyetlerini doyuran zeytin ağacı koruma altına alındı

31.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:14

Tarihi boyunca çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen asırlık ağaçlar ileri yaşlarına rağmen insanlığı beslemeyi sürdürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan ve ilk meyvesini Romalılar döneminde veren 1750 yaşındaki zeytin ağacının dallarından ileri yaşına rağmen bereket fışkırıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yurt genelinde tescillenerek bu yıl koruma altına alınan 110 "Anıt ağaç" arasında yer alan Kuşadası'ndaki koca zeytin ağacı, Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan en yaşlı zeytin ağaçlarından biri kabul ediliyor.

Tarihin yaşayan tanığı olarak tanımlanacak bu ağaçtan ilk olarak Romalıların zeytin topladığı değerlendiriliyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ürün vermeye devam eden ağacın zeytinlerini günümüzde Kuşadalılar toplamaya devam ediyor.

Asırlık ardıç ile meşe

Tıpkı Doğu ile Batı arasında Anadolu'nun kurduğu gibi geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran anıt ağaçlar listesinde Isparta'nın Sütçüler ve Aksu ilçelerindeki 860 yaşındaki ardıç ile 715 yaşındaki meşe de bulunuyor.

Sütçüler ilçesi Çandır Mahallesi'nde bulunan ardıç, Aksu ilçesi Pazarcık Mahallesi'nde yer alan meşe ağacı, Türkiye'deki ardıç ve meşe türlerinin en yaşlı örnekleri kabul ediliyor. Bu ağaçlar toprakta ilk filizlendiğinde bölgenin Hamitoğulları Beyliği yönetimi altında olduğu tahmin ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kendi türleri içinde üstün özelliklere sahip olan ağaçları koruma altına alarak bakımlarını yapıyor.

Öte yandan, Eskişehir, Afyon, Uşak Bilecik ve Kütahya'da bulunan 295 anıt ağacın tüm bakımları yapıldı. Gelecek nesillerin de bu tabiat varlıklarını görebilmesi için gereken rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: AA