Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde telafi eğitimi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Telafide Ben de Varım" programı ile müze eğitimlerinden atölyelere, söyleşilerden film saatlerine öğrencilerle birlikte olmaya devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığının yaz etkinlikleri kapsamında, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde ortaokul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen "Müze Eğitimi" programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldı.

"Telafide Ben de Varım" etkinliğinde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getiren Bakan Ersoy, çok ince düşünülmüş bir program hazırlandığına vurgu yaparak; sadece öğrenciler için değil, öğretmenler ve velileri de kapsayan ayrıntılı bir program hazırlandığını, ayrıca işitme ve görsel yetersizliği, dil ve konuşma sorunu olan öğrencilerin de düşünüldüğünü söyledi.

Bakanlık olarak, bu iş birliklerini sürdürmek istediklerine dikkati çeken Bakan Ersoy, projenin en önemli özelliğinin öğrencilerin temas ederek, iletişimde bulunarak, deneyimleyerek dersleri öğrenmelerini sağlaması olduğunu ifade etti.

200 Binden Fazla Öğretmen Müze Eğitimi Aldı

"Telafide Bende Varım" proje çalışmalarının Türkiye'nin her yerinde sürdürüldüğünü belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yaptığı konuşmada, bugüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 200 binden fazla öğretmenin müze eğitimi aldığını söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakan Ersoy'un destekleriyle müzelerde sürdürülen uygulamalı çalışmaların bir yönüyle çocukların sosyal bilgiler dersinde öğrendikleri kazanımlarla doğrudan ilgili olduğunu belirttiği konuşmasında, buralarda oluşturulacak heyecanla çocukların merakının artacağını kaydetti ve "Çocuklarımızın bu kültürü içselleştirmelerini ve ileriye yönelik olarak kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz." dedi.

Yaz Dönemi Etkinlikleri 31 Ağustos'a Kadar Sürecek

"Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle öğrenciler için okur-yazar buluşmaları, söyleşiler, dikiş, rölyef, keçe, ebru, taş boyama, kukla yapımı, Türk el ve süsleme sanatları etkinlikleri düzenleniyor.

Koro çalışmaları, gezici kütüphaneler, film saatleri, mobil müze ve sinema gezileri yapılıyor. Tiyatrolar ise her bölgede ayrı oyunlarla Türkiye turnesinde olmaya devam edecek.Yaz dönemi etkinlikleri 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: Bültenler