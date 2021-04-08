Anadolu Masalları Batman bahar buluşmasında minikler hem eğlendi hem öğrendi
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Anadolu Masalları Batman bahar buluşmasında minikler hem eğlendi hem öğrendi

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Anadolu Masalları Batman bahar buluşmasında minikler hem eğlendi hem öğrendi

Anadolu Masalları Batman ekibi, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle harika bir program gerçekleştirdi. Batman Güvercin Anaokulunda Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan program TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği türküler, mesel, bilmece, tekerleme, Koca Nine ile Tilki Masalı, şiir, drama, Masal Çocuk Umay Şaziye Alp'in anlatımıyla Tilki ile Eşek Masalı, Kitap Okuyan Ayı Masalının Skeci, Göğsü Kınalı Serçe Masalı ve Fidan Dikimiyle sonlandı.

Program Batman Valisi Sayın Hulusi Şahin'in Saygıdeğer Eşleri Ebru Şahin, Vali Yardımcısı Tuğba Polat, Garnizon Komutanının Saygıdeğer Eşleri, İl Emniyet Müdürünün Saygıdeğer Eşleri, Hava Üss Komutanının Saygıdeğer Eşleri, İl Milli Eğitim Müdürünün Değerli Eşi, İl Sağlık Müdürünün Değerli Eşi ve Orman İşletme Müdüresi, Masal Öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Anadolu Masalları Batman bahar buluşmasında minikler hem eğlendi hem öğrendi

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İki yıldır Anadolu Masalları Batman İl Koordinatörlüğünü yürüten Büşra Hattapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Unesco Türkiye Milli komisyonunun yürüttüğü Anadolu Masalları Projesinin çocuklara kendi kültürlerini anlatan, hayal güçlerinin gelişmesini sağlayan ve onlara birebir yaşamadan da bazı tecrübeleri kazanmalarını sağlayan Anadolu Masallarıyla tanıştırmak için hayata geçirildiğini belirtti. Oldukça renkli görüntülerin sahnelendiği program izleyiciler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Masal Öğretmenler ve Masal Çocukların anlattığı Anadolu Masalları yüksek beğeni topladı.

Anadolu Masalları Batman bahar buluşmasında minikler hem eğlendi hem öğrendi

PROGRAM, FİDAN DİKİMİYLE SON BULDU

Güvercin Anaokulu öğrencilerinin sahnelediği Tohumdan Ağaca draması ve Kültür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Kitap Okuyan Ayı Masalının Skeci büyük alkış aldı. Fidan dikimiyle sonlanan programın sonunda misafirlere amigurumi elmalar ve kitap ayracı hediye edildi.

Anadolu Masalları Batman bahar buluşmasında minikler hem eğlendi hem öğrendi
Anadolu Masalları Batman bahar buluşmasında minikler hem eğlendi hem öğrendi
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