Anadolu Markaları Etkinliklerinin Üçüncüsü Gaziantep'te Yapıldı

Anadolu işletmelerine ilham olma hedefiyle düzenlenen "Anadolu Markaları" etkinliklerinin üçüncüsü, Vodafone Türkiye sponsorluğunda Gaziantep'te gerçekleştirildi. Etkinlikte, KOBİ'lere Vodafone Red Academy tarafından 'İşinizi Dijital Dönüşümle Büyütün' başlıklı sertifika eğitimi de verildi.



Vodafone Türkiye sponsorluğunda hayata geçirilen 'Anadolu Markaları' organizasyonunun üçüncüsü Gaziantep'te gerçekleştirildi. İl il düzenlenen etkinlikler serisiyle Anadolu işletmelerine, dijitalleşen dünyada fark yaratması sürecinde rehberlik edilmesi hedefleniyor. Her ilin kanaat önderleri ve başarılı markalarının yer aldığı etkinlikler boyunca Anadolu'nun yükselen markalarını ödüllendirecek 'Anadolu Markaları Yarışması' da tanıtılıyor.



Etkinlik, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Fibabanka Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi'nin açılış konuşmalarıyla başladı.



Finansal Piyasalar Danışmanı ve Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Ağaoğlu, Fleetcorp CEO'su Dr. Barbaros Çıtmacı, Coface Sigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özer, Actus Portföy Yönetimi Yatırım Komitesi Üyesi ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman'ın katılımlarıyla düzenlenen 'Ekonomi'ye Genel Bakış' panelinin ardından, Vodafone Red Academy adına Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat 'İşinizi Dijital Dönüşümle Büyütün' başlıklı bir eğitim verdi. KOBİ'lerin iş verimliliklerine dijitalleşme ile nasıl katkı sağlanabileceğinin anlatıldığı eğitimde, Vodafone'un özellikle üretim sektöründeki örnek başarı hikayelerinden de bahsedildi. Eğitimin sonunda katılımcılara Vodafone Red Academy sertikası verildi.



Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Özmen Un Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen, Enderpen Genel Müdürü Esra Ercan, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Şeker ve Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'nun katılımlarıyla düzenlenen 'Gaziantep'e Yön Verenler' panelinde ise katılımcılar başarı hikayelerini paylaştılar.



"Gaziantep dijitalleşmede önemli bir potansiyel barındırıyor"



Dijitalleşme yolunda KOBİ'lerin yanında yürümeyi hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: "Dijitalleşme ile rekabetçiliğin kuralları da yeniden yazılıyor. KOBİ'ler artık dünyayla rekabet etmek zorunda. Bu nedenle, KOBİ'lerin rakiplerine göre bir adım önde olmalarını sağlayan dijital çözümlerimiz önemli fırsatlar oluşturuyor.Yarına Hazırım Platformu çatısı altında; bir inşaat firmasından, tekstil üreticisine yada bir perakendeci firmaya kadar birçok farklı profildeki işletmenin ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Uygulama sonunda, işletmelerin farklı ihtiyaçlarına özel, verimliliklerini artırmaları için öneriler sunuyoruz. Yarına Hazırım Platformu'nda Gaziantep'teki şirketlerin de dijitalleşme haritasını çıkardık. Gaziantep'teki şirketlerin Dijitalleşme Endeksini yüzde 55 olarak hesapladık. Gaziantep'te halihazırda harekete geçirdiğimiz ancak hep beraber daha da büyütebileceğimiz önemli bir potansiyel var" dedi.



Fibabanka Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, "5 yılı aşkın süredir bulunduğumuz Gaziantep'te, şubelerimizin yanı sıra sahadaki farklı iş modellerimizle ve geliştirdiğimiz iş ortaklıklarıyla da müşterilerimize hızlı ve anında bankacılık hizmeti sunuyoruz" ifadelerini kullandı.



'Anadolu'nun Yükselen Yıldızları' ödüllendirilecek



Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Anadolu Markaları Yarışması ile İstanbul dışındaki illerde marka bilincini yerleştirmek, 'marka olma' konusunu öne çıkarmak amaçlanıyor. Bu illerdeki markalaşma stratejilerini, marka olma yolunda ilerleyenlerin başarı öykülerinin bir araya getirilip ödüllendirileceği yarışmanın başvuruları 30 Kasım 2017 tarihine kadar anadolumarkalari.com adresinden online olarak yapılabiliyor. Yapılacak değerlendirme sonucunda, Aralık ayında İstanbul'da düzenlenecek finalde "Anadolu'nun Yükselen Yıldızları" ödüllendirilecek. - GAZİANTEP