Anadolu Lisesinin çöken istinat duvarı yeniden yapılıyor

17.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:18

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, geçtiğimiz ay çöken Anadolu Lisesi istinat duvarı için Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan yeni istinat duvarı çalışmalarını yerinde inceledi.



Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte geçtiğimiz ay çöken Anadolu Lisesi istinat duvarı için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Turgutlu Anadolu Lisesinin duvarı aralık ayında yağan yoğun yağmur yağışı sonrası toprak kayması nedeniyle çökmüştü. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yüksekliği 4 metre ile 5.5 metre arasında değişen 62 metre uzunluğunda kademeli taş istinat duvarı için çalışmalarına başladı.



Çalışmaların bir hafta içinde tamamlanacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Aralık ayının sonlarında yağan aşığı yağış sonrası okulumuzun istinat duvarında çökme meydana gelmişti. Bu konuyla alakalı Fen İşleri ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Hem okulumuzun güvenliği hem de okula komşu vatandaşlarımızın evlerinde bir olumsuzluk yaşanmaması için oldukça sağlam bir taş istinat duvarı çalışması gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bir hafta içinde de bu çalışmalarımız bitmiş olacak. Turgutlu Belediyesi olarak ilçemizdeki okulların gerek bahçe ve peyzaj düzenlemeleri olsun gerek boyama çalışmaları olsun her zaman destek oluyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz onların sağlıklı koşullarda eğitim hayatlarına devam etmeleri bizim en öncelikli konumuz." şeklinde konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Yılmaz yapılan çalışmalar için Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA