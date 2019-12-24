Anadolu Lisesi öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi
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Anadolu Lisesi öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi

Batman'ın Gercüş ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Gaziantep'te bulunan hayvanat bahçesini gezdi.

24.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:14
Anadolu Lisesi öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi

'ın ilçesinde öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte 'te bulunan hayvanat bahçesini gezdi.


Gercüş Anadolu Lisesi öğrencilerinin motivasyonlarını arttırmak amacıyla Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kültür ve inceleme gezisi düzenlendi. Öğrenciler, yaptıkları kültür ve inceleme gezisi kapsamında tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmenin yanı sıra nesli tükenmekte olan canlıları da görme fırsatı buldu. Gaziantep'te hayvanat bahçesini gezerek stres atan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.


Öğrenciler, gezilerinin ardından ilçeye döndü. - BATMAN

Kaynak: İHA
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