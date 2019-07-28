Türkiye Binicilik Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Anadolu Ligi Engel Atlama Yarışmaları'nın 8. ayağı Bursa'da yapıldı.

Kestel ilçesine bağlı kırsal Kazancı Mahallesi'ndeki Tabiat Binicilik Merkezi'nde düzenlenen yarışlara ülkenin çeşitli kentlerinden 70 at ve 100'den fazla binici katıldı.

Toplam 4 kategoride gerçekleşen yarışmalarda biniciler, parkurdaki engelleri en iyi dereceyle aşmak için mücadele etti.

Kıyasıya geçen yarışmalarda "P2" kategorisinde Ankara Binicilik İhtisas Kulübü'nden Nil Toros birinci oldu. "P3" kategorisinde Tabiat Binicilik Merkezi'nden Beril Kılıç, birincilik elde ederken, "Yeni Binici" kategorisinde Antalya Binicilik Atlıspor Kulübünden Miray Akın, "Genç Yetişkinler"de ise Ankara Binicilik İhtisas Kulübünden Merve Bağcı rakiplerini geride bıraktı.

Biniciler, Anadolu Ligi Engel Atlama Yarışmaları'nın tüm ayaklarında elde ettikleri dereceye göre İzmir'de düzenlenecek finalde yarışmaya hak kazanacak.

Yarışmayı Türkiye Binicilik Federasyonu ile ortaklaşa organize eden Tabiat Binicilik Merkezi'nin kurucu üyelerinden Burak Yalım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlara Bursa'nın yanı sıra Antalya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul gibi kentlerde 10 kulübün 70 atla katıldığını söyledi.

Yalım, etkinliğin iki gün sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"P2, P3, Yeni Binici ve Genç Yetişkinler kategorilerinde engel atlama yarışmaları düzenlendi. Çok iyi neticeler aldık. Burada ve buradan önceki yarışlarda alınan puanlara göre biniciler finalde mücadele edecek. Kazasız, belasız herkes için bir şenlik havasında geçti. Katılım gösteren tüm binicilere çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA