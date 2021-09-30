Anadolu lekeli semenderinin popülasyon genetiği araştırılacak - Haberler
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Anadolu lekeli semenderinin popülasyon genetiği araştırılacak

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
Anadolu lekeli semenderinin popülasyon genetiği araştırılacak

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Çiçek'in öncülüğündeki ekibin hazırladığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle nesli koruma altında tutulan Anadolu lekeli semenderi ile ilgili araştırma yapılacak.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Çiçek'in öncülüğündeki ekibin hazırladığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle nesli koruma altında tutulan Anadolu lekeli semenderi ile ilgili araştırma yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çiçek'in yürütücüsü olduğu ve Prof. Dr. Dinçer Ayaz ile Dr. Yusuf Bayrakcı'nın yer aldığı "Anadolu'da Yaşayan Lekeli Semender Ekolojisi, Popülasyon Biyolojisi ve Filogenetik Yapısı" başlıklı proje, TÜBİTAK'ın "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Farklı üniversitelerden bilim insanları iş birliğinde hazırlanan proje ile söz konusu türün popülasyonlarının geniş bir ölçekte araştırılması ve izlenmesi planlanıyor.

Proje ekibinde Orta Doğu Teknik, Başkent, Aksaray, Adıyaman ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitelerinden alanında uzman 6 akademisyen görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kerim Çiçek, proje kapsamında türün dağılış gösterdiği İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki tüm yayılış alanının taranarak gözlemlere ve literatür kayıtlarına göre popülasyonların varlıkları, lokal yok oluş durumları ve habitat tercihleri hakkında bilgi toplanacağını belirtti.

Elde edilen kayıtlar kullanılarak türün iklim değişikliğine bağlı olarak geçmiş ve gelecekteki potansiyel dağılımına yönelik tahminlerin de yapılacağını aktaran Çiçek şunları kaydetti:

"Bu proje ile ilk defa türün alt türler düzeyinde habitat tercihleri, popülasyon dinamikleri ve alt tür sınırları belirlenerek kapsamlı olarak popülasyon genetiği çalışılacak. Ayrıca Anadolu'da lekeli semenderlerin alt türlerini temsil etmesi beklenen gruplar arasındaki filogenetik ilişkiler, alt türlerin coğrafi yakınlıklarına rağmen genetik farklılıklarının yüksek olup olmadığı, alt türlerin popülasyonları içinde ve arasındaki genetik çeşitlilik ve gen alışverişi düzeylerinin nasıl olduğuna ilişkin birçok sorunun cevaplarını arayacağız."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da çalışmasından dolayı Prof. Dr. Kerim Çiçek'i makamında ağırlayarak tebrik etti.

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
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