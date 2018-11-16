Gezi Parkı Eylemlerini finanse ve organize etmek suçlamasıyla yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Anadolu Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala kimdir?

OSMAN KAVALA KİMDİR?

Osman Kavala, 1957'de Paris'te dünyaya geldi. İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü de tamamladı. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında hayatını kaybetmesiyle, Kavala grubunda yönetici olarak çalışmaya başladı. 1983 yılında İletişim Yayınları'nın kuruluşunda yer aldı.

BİRÇOK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNÜN KURUCULARI ARASINDA

Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2002 yılında Anadolu Kültür Derneği'ni kurdu ve Kültürel Mirası Koruma Derneği'nin kuruluşuna destek oldu. Halen, Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi sivil toplum örgütlerinde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak yer alıyor.

GEZİ EYLEMLERİ NEDENİYLE 1YILDIR TUTUKLU

Yurttaşlık Derneği (Helsinki Yurttaşlar Derneği) üyesi olan Kavala, 1 Kasım 2017'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklandı.