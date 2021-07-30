GAZİANTEP - Anadolu kronolojisine kesintisiz gezintinin adresi: Gaziantep Arkeoloji Müzesi

Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan dünyanın en büyük kil mühür baskısı koleksiyonu niteliğindeki Roma dönemine ait kil mühür baskıları ile nesli tükenen "Maraş Fili"nin iskelet kalıntılarının da yer aldığı Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Anadolu tarihini kronolojik olarak inceleme imkanı sunuyor.

Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan dünyanın en büyük kil mühür baskısı koleksiyonu niteliğindeki Roma dönemine ait kil mühür baskıları ile nesli tükenen "Maraş Fili"nin iskelet kalıntılarının da yer aldığı Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Anadolu tarihini kronolojik olarak inceleme imkanı sunuyor.

Gaziantep Arkeoloji Müzesi, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce 2017'de çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden tasarlanan müzede, Gaziantep ve bölgesindeki kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler sergileniyor.

Müzede, tunç çağları, Hitit, Hurri, Pers, Yunan, Roma, Doğu Roma, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait eserler ayrı ayrı bölümlerde bulunuyor.

Geç Hitit dönemine ait "Tanrı Teşup" başta olmak üzere çeşitli stellerin sergilendiği bölümde ise dönemin karakteristik saray yapısı canlandırılıyor.

Mülkiyet duygusunun ortaya çıktığı Kalkolitik dönemden Roma dönemine kadar silindir mühürler ile damga mühürlerinin yer aldığı müzede, Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan ve dünyanın en büyük kil mühür baskısı koleksiyonu olma özelliğini gösteren Roma dönemine ait kil mühür baskıları da bulunuyor.

Nesli tükenmiş "Maraş Fili"nin iskelet kalıntıları ile Karkamış Antik Kenti'ndeki kazı alanında yaklaşık 4 yıl önce gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde "gülücük" ifadesi bulunan 3 bin 700 yıllık matara da müzede dikkati çeken eserler arasında yer alıyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kültür ve turizm şehri olduğunu belirterek, "Gaziantep aynı zamanda müzeler şehri. Bunların en önemlilerinde biri olan Gaziantep Arkeoloji Müzesi, milattan önce 1425'lerden Paleolitik dönemin eserleriyle başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar olan ve Gaziantep kronolojisi anlatan, özellikle geçici Hitit dönemi eserleri ağırlıklı olmak üzere Roma dönemi eserleri, Demir Çağı, Orta Tunç döneminin önemli bir koleksiyonunun olduğu, çok önemli bir yer." diye konuştu.

Gaziantep Arkeoloji Müzesinin Anadolu tarihi için önemli bir konumda olduğunu aktaran Çomak, "Müzemizde Gaziantep'in tarihini, Anadolu'nun tarihini, Anadolu kronolojisindeki hemen hemen bütün dönemleri yansıtan çok geniş bir aralığa ait, hiçbir şekilde kesinti yaşanmadan gezme imkanı sunuyoruz. Yani Selçuklu ve Osmanlı dönemi arasında bile beylikler döneme ait eserlerin yer aldığı önemli bir müzeye sahibiz. Bu yönüyle de diğer arkeoloji müzelerinden farklıyız." dedi.

Çomak, koleksiyon açısından da zengin olan, dünyanın en büyük ve en fazla mühür, mühür baskıları ile en önemli fosil koleksiyonlarının yer aldığı müzeye ziyaretçileri davet etti.

Ziyaretçilerden övgü

Ziyaretçilerden Zeynep Kaya da özellikle tarihe ilgisi bulunanların eser yönünden çok zengin olan bu müzeye mutlaka gelmesi gerektiğini söyledi.

Ömer Yılmaz da Adana'dan geldiğini aktararak çok beğendiği müzenin, kendisini tarihe götürdüğünü kaydetti.

Ahmet Sururi de İstanbul'dan geldiklerini belirterek, "Çok güzel, modern bir müze. Tarihin başlangıcından yakın çağa kadar eserler var, çok zengin bir müze." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan