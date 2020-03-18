Anadolu, kısa vadeli borcunu çevirmek için can suyu istiyor Anadolu'nun dört bir yanındaki iş dünyası temsilcileri, koronavirüs paketine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Anadolu'nun dört bir yanındaki iş dünyası temsilcileri, koronavirüs paketine ilişkin görüşlerini dile getirdi... Kaynak: Dunya.com