Anadolu Kesintisiz İletişim Radyo Amatörleri Derneği, Kartepe'de röle istasyonu kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Kesintisiz İletişim Radyo Amatörleri Derneği, Kartepe'de röle istasyonu kurdu

Anadolu Kesintisiz İletişim Radyo Amatörleri Derneği, Kartepe'de röle istasyonu kurdu
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Anadolu Kesintisiz İletişim Radyo Amatörleri Derneğince (AKRAD), Kartepe ilçesine röle (tekrarlayıcı) istasyonu kuruldu.

Anadolu Kesintisiz İletişim Radyo Amatörleri Derneğince (AKRAD), Kartepe ilçesine röle (tekrarlayıcı) istasyonu kuruldu.

AKRAD Başkanı Zafer Eroğlu ve Başkan Yardımcısı Hamdullah Yıldız'ın girişimleriyle amatör telsizciler, kapsama alanı çok geniş bir antene kavuştu.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Kocaeli ve Sakarya temsilciliklerinin destekleriyle 1600 metre rakımlı Kartepe Kayak Merkezi mevkisine röle kurulumu gerçekleştirdiklerini belirtti.

İstasyonun bölgeye hakim noktada olmasının avantajlarına değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu avantaj sayesinde 439.1625 MHz frekansında çalışan Kartepe rölemize, çevre illerden İstanbul, Sakarya, Kocaeli'den de giriş yapılmaktadır. Hem analog hem dijital çalışan rölemiz, bütün amatörlerimizin hizmetine sunulmuştur. Rölemizin internet bağlantısı aktif olup DMR üzerinden 286018 ve 2862012 TG'leri ile röleye ulaşabilirsiniz.

Rölemizde statik olarak 286018 (AKRAD Kocaeli Kartepe) ve 2862012 (AKRAD Genel) TG'leri Time Slot 1'de kullanıldığı için rölenin meşgul olmaması açısından diğer bütün dinamik TG'leri Time Slot 2'de kullanmanızı rica ederiz. 2862012 AKRAD Genel TG olup, rölemiz üzerinden 2862012 TG'ye yapılan bütün çağrılar, bütün AKRAD dijital rölelerimizde duyulmaktadır. Rölemiz, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı birbirine bağlamıştır. Her 3 ilimize de hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Adnan Menderes Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Alişan Seda Sayan Ebru Gündeş
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Kesintisiz İletişim Radyo Amatörleri Derneği, Kartepe'de röle istasyonu kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:01:02. #1.15#

title