Anadolu Kesintisiz İletişim Radyo Amatörleri Derneği, Kartepe'de röle istasyonu kurdu

Anadolu Kesintisiz İletişim Radyo Amatörleri Derneğince (AKRAD), Kartepe ilçesine röle (tekrarlayıcı) istasyonu kuruldu.

Anadolu Kesintisiz İletişim Radyo Amatörleri Derneğince (AKRAD), Kartepe ilçesine röle (tekrarlayıcı) istasyonu kuruldu.

AKRAD Başkanı Zafer Eroğlu ve Başkan Yardımcısı Hamdullah Yıldız'ın girişimleriyle amatör telsizciler, kapsama alanı çok geniş bir antene kavuştu.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Kocaeli ve Sakarya temsilciliklerinin destekleriyle 1600 metre rakımlı Kartepe Kayak Merkezi mevkisine röle kurulumu gerçekleştirdiklerini belirtti.

İstasyonun bölgeye hakim noktada olmasının avantajlarına değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu avantaj sayesinde 439.1625 MHz frekansında çalışan Kartepe rölemize, çevre illerden İstanbul, Sakarya, Kocaeli'den de giriş yapılmaktadır. Hem analog hem dijital çalışan rölemiz, bütün amatörlerimizin hizmetine sunulmuştur. Rölemizin internet bağlantısı aktif olup DMR üzerinden 286018 ve 2862012 TG'leri ile röleye ulaşabilirsiniz.

Rölemizde statik olarak 286018 (AKRAD Kocaeli Kartepe) ve 2862012 (AKRAD Genel) TG'leri Time Slot 1'de kullanıldığı için rölenin meşgul olmaması açısından diğer bütün dinamik TG'leri Time Slot 2'de kullanmanızı rica ederiz. 2862012 AKRAD Genel TG olup, rölemiz üzerinden 2862012 TG'ye yapılan bütün çağrılar, bütün AKRAD dijital rölelerimizde duyulmaktadır. Rölemiz, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı birbirine bağlamıştır. Her 3 ilimize de hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner