ANADOLU KAVAĞI'NDAKİ 19 MAYIS KUTLAMASINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER
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ANADOLU KAVAĞI'NDAKİ 19 MAYIS KUTLAMASINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Beykoz'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı aynı anda yanan yüzlerce meşale eşliğinde coşkuyla kutlandı.

ANADOLU KAVAĞI'NDAKİ 19 MAYIS KUTLAMASINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER
19.05.2020 23:43 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:43

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA 

Beykoz'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı aynı anda yanan yüzlerce meşale eşliğinde coşkuyla kutlandı. 

Anadolu Kavağı mahalle sakinleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını evlerinin önünde, pencere ve balkonlarında kutladı. Her eve yaklaşık 400 adet meşale dağıtıldı. Mahallenin belirli noktalarına hoparlörler yerleştirildi. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise herkes ellerindeki meşaleleri yaktı. Ardından saygı duruşunda bulunan mahalleliler hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Anadolu Kavağı'nda bulunan halı sahada toplanan mahalle sakinleri, dev Türk Bayrağını meşaleler eşliğinde dalgalandırdı. Anadolu Kavağı'nda yanan meşaleler ve havai fişekler Sarıyer'den de görüldü. Öte yandan yaşanan görsel şölen havadan da görüntülendi.Bu kutlamayı organize eden mahalle sakinlerinden Naci Sarıçiçek, "Kovid-19 sebebiyle herkesin evde olduğu günlerdeyiz. Biz normalde her sene Fener alaylarıyla özel günlerimizi kutluyoruz. Bu sene herkes evlerinde olduğu için böyle bir organizasyon yapalım dedik arkadaşlarımızla. ve her eve bir meşale kampanyası başlattık. Güzel olacak inşallah." dedi. 

İsa Şahin, "Kovid-19 sebebiyle zor günler geçiriyoruz. Bütün mahalle bir etkinlik yapalım dedik. Anadolu Kavağı halkı da sağ olsun destek verdi. Umarım güzel bir etkinlik olacak." Dedi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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