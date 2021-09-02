İSTANBUL-ANADOLU KAVAĞI'NDA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
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İSTANBUL-ANADOLU KAVAĞI'NDA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHABeykoz Anadolu Kavağı'ndaki ormanda yangın çıktı.

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki ormanda yangın çıktı. Alevler, yangın söndürme helikopteri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki ormanda çıktı. Dumanları görenler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı. Yangın, ekiplerin çalışmasının ardından daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

İSTANBUL-ANADOLU KAVAĞI'NDA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
İSTANBUL-ANADOLU KAVAĞI'NDA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
İSTANBUL-ANADOLU KAVAĞI'NDA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
İSTANBUL-ANADOLU KAVAĞI'NDA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
İSTANBUL-ANADOLU KAVAĞI'NDA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
İSTANBUL-ANADOLU KAVAĞI'NDA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
İSTANBUL-ANADOLU KAVAĞI'NDA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
İSTANBUL-ANADOLU KAVAĞI'NDA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-ANADOLU KAVAĞI'NDA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
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