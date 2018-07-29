Anadolu kadınları 'Anadolu'nun tarihini gün yüzüne çıkarıyor...Çalışmalar havadan görüntülendi

KAYSERİ - Kayseri'de bulunan Kültepe Kaniş-Karum'da 40 kadın işçi tarihi eserleri özenle çıkarmak için mesai harcıyor.

Kayseri-Sivas karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Kültepe Kaniş-Karum höyüğünde 1948 yılında başlanan kazılar devam ediyor. Milattan önce 2 binli yıllara ait olan tabletlerin çıktığı höyükte, hummalı çalışmalara yeniden başlandı.

2 yıldır özenle tarihi eserleri çıkaran 40 kadın işçi de, kazıların başlamasıyla beraber yoğun mesailerini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde höyüğe gelen kadın işçiler, hassas çalışma ile tarihi eserlerin gün yüzüne çıkartılmasında emek harcıyor.

Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, kadınların kazı da kendilerine çok yardımcı olduklarını söyleyerek, "Son 2 senedir bizimle beraber çalışan kadın işçilerimiz var. Bize müthiş destek veriyorlar. Onlar olmasaydı bugün buraya giremezdik. Yaklaşık 40 tane işçimiz burada çalışıyor. Hiç gücenmeden ve yorulmadan, zorluk çıkarmadan kendi evlerini temizler gibi burayı temizliyorlar" dedi.

Kazı çalışmalarında yer alan 32 yaşındaki Solmaz Sarı da, "2 senedir burada çalışıyorum. Burada bayan olarak 32 kişi çalışıyoruz. İşimizden memnunuz. Burada sabah 7'den akşam 4 buçuğa kadar çalışıyoruz. Burada tarihi eser buluyoruz. Kemik çıkıyor, seramik çıkıyor. 3 tane çocuk okutuyorum" diye konuştu.

Medine Özdil ise, "Tanıdığım bir arkadaşım buraya çalışmaya gelmişti. Benim de ilgili çekti. Çocukluk hayalim dağcı veya arkeolog olmaktı. Tarihi eser programlarına da hep bakardım. Şimdi burada çalışıyorum. Burada çalışmamın 2'nci dönemi" ifadelerini kullandı.