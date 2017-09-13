Anadolu kadınının biber salçası mesaisi



GAZİANTEP - Gaziantep'in meşhur biber salçası, kadınların ellerinden geçerek üretiliyor.

Yaz ayı sonlarına doğru toplanan biberleri çöplerinden ayıklayan ve birbirinden meşakkatli işlemlerle salça yapan kadınlar, içlerindeki çekirdekleri temizledikleri biberleri yıkayıp doğruyor. Doğrama işleminin ardından çekilen biberler, salça haline dönüştükten sonra 2-3 güneşte bekletiliyor. İşlemlerin ardında meşhur Gaziantep biber salçası halini alıyor. Biber salçası işletmesinin sahibi Emine Alıcı biber salçası ürettiklerini belirterek, "Kadınlar getirdikleri yada buradan satın aldıkları biberleri salça yapmamızı istiyorlar. Bizde bunları ücret karşılığı biber salçası yapıp onlara veriyoruz. Burada temizleme ve salça haline getirme işleminden alınan ücret ise, biberin temizlenmesiden alınan ücret kilogram başına 1 TL iken, kurutularak hazır hale gelen salçanın kilogram fiyatı ise, 30 TL'den alıcı buluyor" dedi.

"Biber salçası işlemi"

Salçanın yapım aşaması hakkında bilgi veren Alıcı, "gelen biberler işçiler tarafından köklerinden ve çöplerinden arındırılıyor. Daha sonra su dolu tanklarda yıkanan biberler makineye atılarak öğütülüyor. Salça haline gelen biberler 2-3 gün kurutularak hazır haline geliyor. İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'den sipariş alıyoruz" diye konuştu.

Biberleri el emeği ile ayıklayıp temizleyen kadınlar ise, her sene bu dönemde buraya gelip çalıştıklarını, aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını, Mevsimlik işçi olduklarını, Burada biberleri ayıkladıklarını ve günlük 10 saat çalıştıklarını söylediler.