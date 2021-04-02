Anadolu kadınının asırlık giyim geleneğini kitre bebeklerle geleceğe taşıyor
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Anadolu kadınının asırlık giyim geleneğini kitre bebeklerle geleceğe taşıyor

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Kültür Sanat
Anadolu kadınının asırlık giyim geleneğini kitre bebeklerle geleceğe taşıyor

Ağrılı Zekiye Erkiç, Anadolu kadınlarının geleneklerini yansıtan eski giyim tarzlarını kitre bebeklerle yaşatmaya çalışıyor.

Ağrılı Zekiye Erkiç, Anadolu kadınlarının geleneklerini yansıtan eski giyim tarzlarını kitre bebeklerle yaşatmaya çalışıyor.

Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Erkiç, bölge kültürünü kitre bebeklerde yansıtmak için 6 yıl önce internetten araştırma yaparak çalışmalara başladı.

Kaymakamlığın Kültür ve Sanat Atölyesi'nde hayalini gerçekleştiren Erkiç, bölge kadının geleneğini yansıtan eski giyim tarzını, Anadolu'nun zengin el sanatları kültürünün bir parçası olan kitre bebeklerle geleceğe taşımak için çabalıyor.

Arşiv fotoğraflardan faydalanarak çalışmalarını yapan Erkiç, el emeği göz nuru eserlerini Eski Bayezid Evi'nde sergileyerek yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuyor.

Arşiv fotoğraflardan faydalanarak çalışmasını yapıyor

Zekiye Erkiç, AA muhabirine, Anadolu kültürüne büyük merak duyduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Kitre bebek, eski dönemlerde yaşamış yöre halkının günlük yaşantılarından kıyafetlerine, takılarına ve sosyal yaşantılarına kadar, kültürlerinin yansıtılmasında fayda sağlayan önemli bir Türk el sanatıdır. Bazen yaşlı insanlar gelip beni ziyaret ediyor ve onların yaşantısını anlatan bu ürünler çok hoşlarına gidiyor. Doğu bölgesine yakın ve Doğubayazıt ilçesinin 1980-90'lı yılların arşiv fotoğraflarından faydalanarak 3D görüntüyü yakalamaya çalıştım."

"Geçmişle bir bağ kurabilmek adına bu işe gönül verdim"

Erkiç, çalışmalarına gençlerin ilgi göstermesinden memnun olduğunu ifade ederek, olumlu tepkilerin kendisini motive ettiğini anlattı.

Kitre bebek yapımının emek isteyen bir el sanatı olduğunu aktaran Erkiç, "Bu el sanatıyla ilgilenmek, geliştirmek ve her gün üzerine bir şeyler eklemek istiyorum. Çizim, terzilik, ayakkabıcılık, takı yani aklınıza ne geliyorsa her alanda bir parça bilgi, birikim ve araştırma yaparak yola devam etmemiz gerekiyor. Bu biraz gönül işi ve ben de bu işi çok seviyorum. Geçmişle bir bağ kurabilmek adına bu işe gönül verdim." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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