Anadolu Jet'in Ankara-Tahran seferleri bugün başladı
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Anadolu Jet'in Ankara-Tahran seferleri bugün başladı

17.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:45
Anadolu Jet'in Ankara-Tahran seferleri bugün başladı

Anadolu Jet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ile İran'ın başkenti Tahran arasındaki uçak seferleri bugün itibarıyla başladı.

Anadolu Jet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ile İran'ın başkenti Tahran arasındaki uçak seferleri bugün itibarıyla başladı.

Anadolu Jet'ten verilen bilgiye göre, şirketin bugün başlayan Ankara-Tahran seferleriyle, binlerce yıllık tarihi mirasları, ihtişamlı sarayları, çarşıları ve lezzet dolu yöresel mutfağıyla bilinen Elbruz Dağları'nın eteğindeki İran'ın başkentine ulaşım imkanı sağlandı.

Ankara-Tahran hattında gidiş-dönüş uçuşlar pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak.

Seyahatlerini planlamak isteyen yolcular, Anadolu Jet'in internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Ankara-Tahran biletlerine erişebilecek.

Bu ay içinde bilet alan yolcular, cezasız değişiklik hakkına da sahip olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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