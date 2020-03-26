Anadolu Isuzu üretime 9 gün ara verecek Anadolu Isuzu, Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalardan dolayı, üretim faaliyetlerine 30 Mart'tan başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesini kararlaştırdı.

Anadolu Isuzu, Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalardan dolayı, üretim faaliyetlerine 30 Mart'tan başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesini kararlaştırdı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP yapılan açıklamada şöyle denildi: "Üretim dışında kalan operasyonlar şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edecektir. 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur."

Kaynak: DHA