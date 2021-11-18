Anadolu Isuzu'nun Citi VOLT elektrikli otobüslerine Proterra teknolojisi

Anadolu Isuzu, 12 ve 18 metrelik sıfır emisyonlu yeni Citi VOLT elektrikli otobüs modellerinde, Proterra'nın sektör lideri ticari araç batarya teknolojisine yer verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu ile ticari araç elektrifikasyon teknolojisinde önde gelen yenilikçi firmalardan Amerika merkezli Proterra Inc., Anadolu Isuzu'nun elektrikli otobüsü Citi VOLT için iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında Anadolu Isuzu, 12 ve 18 metrelik sıfır emisyonlu yeni Citi VOLT elektrikli otobüs modellerinde güç kaynağı olarak Proterra'nın ticari araç batarya teknolojisini kullanacak. Citi VOLT'a güç sağlayacak olan Proterra batarya sistemi, tek bir şarjla 200 ila 405 kilometrelik sürüş olanağı ile Avrupa toplu taşıma pazarının taleplerini karşılayacak.

"Elektrikli araçlar sürdürülebilir geleceği destekleyen bir ilerleme ve büyüme alanı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, hayatı birçok yönden etkileyen göz ardı edilemeyecek bir olgu olan iklim krizinin, ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik açısından orta ve uzun vadede çok çeşitli alanlarda etkisini gösterebileceğini belirtti.

Bu nedenle elektrikli araçların geliştirilmesini, çığır açan teknolojilerin başı çektiği sürdürülebilir geleceği destekleyen bir ilerleme ve büyüme alanı olarak gördüklerini aktaran Arıkan, "Midibüs ve kamyon projeleri de dahil olmak üzere birçok projeyi geliştirmeye devam edeceğiz. Vizyonumuz doğrultusunda Proterra gibi dünya standartlarında yenilikçi bir ortak ile çalışacağımız için son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

Proterra Başkanı Gareth Joyce da Proterra olarak kanıtlanmış batarya teknolojisini Avrupa toplu taşıma pazarına getirirken, Anadolu Isuzu gibi bir sektör lideriyle birlikte çalışmaktan heyecan duyduklarını belirterek, "Sıfır emisyonlu ulaşıma geçişte Avrupa uzun süredir küresel bir öncü olmuştur. Kuzey Amerika'daki yolcu otobüsü filolarında kendini ispat etmiş olan Proterra teknolojisi Avrupa ülkelerinde de kullanılabilir. Daha sağlıklı bir çevre konusunda Anadolu Isuzu ile aynı vizyonu paylaşıyor ve dünyanın dört bir yanında daha da temiz ve sessiz elektrikli araçlara güç sağlayarak başarımızı devam ettirmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

İş birliği Anadolu Isuzu'nun elektrikli araç teknolojilerindeki etkisini artırdı

Anadolu Isuzu, hedef pazarlarının yerel ihtiyaçları için geliştirdiği ticari araçlarla küresel bir marka olma yolunda ilerliyor. Türkiye'de olduğu kadar dünya pazarlarında da iddia sahibi olan Anadolu Isuzu, çevre dostu otobüsleri ile yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanıyor.

Anadolu Isuzu'nun ilk 8 metrelik elektrikli otobüsü NovoCiti VOLT Avrupa'daki tanıtım turnesinde övgüler aldı. Anadolu Isuzu 12 ve 18 metrelik sıfır emisyonlu yeni Citi VOLT elektrikli otobüs modellerinde daha düşük işletme maliyeti, daha uzun menzil ve azami verimlilik sunmayı amaçlıyor.

ABD'de tasarlanıp üretilen Proterra batarya sistemleri, Anadolu Isuzu gibi ileri gelen ticari elektrikli araç üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kompakt, emniyetli ve güçlü bir çözüm oluşturuyor. Şirketin yolcu otobüslerince kat edilen toplam 20 milyon kilometreden fazla mesafede kendini kanıtlamış olan Proterra batarya, azami menzil için oluşturulmuş sektör lideri enerji yoğunluğu, farklı tip araçlara uyarlanabilme kolaylığı ve çetin çevre koşullarına dayanıklı hale getirilmiş ticari kalitedeki mahfaza gibi nitelikleri bir araya getiriyor.

İş birliği ile Anadolu Isuzu, elektrikli araç piyasasındaki nüfuz ve penetrasyonunu artırırken, Proterra Powered da Avrupa toplu taşıma pazarına adım atmış oldu.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri

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