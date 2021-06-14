Anadolu Isuzu, Moldova'da Kişinev Belediyesi'nin otobüs ihalesini kazandı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Moldova'da Kişinev Belediyesi'nin açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihaleyi kazandı.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Moldova'da Kişinev Belediyesi'nin açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihaleyi kazandı.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Moldova Kişinev Belediyesi'nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihaleye 2 Nisan 2021 tarihinde şirketimiz tarafından teklif verildiği, 2 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu. Teklifimizin kazanan teklif olduğu, 14 Haziran 2021 tarihinde tarafımıza bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İhalenin 100 adet otobüs teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsadığı aktarılan açıklamada, toplam ihale bedelinin yaklaşık 12,7 milyon avro tutarında olduğu ve teslimatların 2021 yılı içinde partiler halinde tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "İlgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonrasında Kişinev Belediyesi ile sözleşme imzalandığında kamuya ayrıca açıklama yapılacaktır." denildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu