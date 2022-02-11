Anadolu Isuzu, midibüste 18. kez ihracat şampiyonu oldu

Anadolu Isuzu, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2021 verilerine göre midibüs segmentinde 18. kez ihracat şampiyonu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde Türkiye'nin toplam midibüs ve otobüs ihracatı içindeki payını yüzde 17,2'ye çıkaran Anadolu Isuzu, ihracat geçmişindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Anadolu Isuzu'nun sadece midibüs ihracatındaki payı ise yüzde 52'ye ulaştı. Şirketin, yurt dışı pazarlardaki başarısını yükselen satış ve teslimat rakamları ile 2021'de de yeni rekorlarla perçinlemeye devam etti.

Sadece otobüs segmentinde ise Anadolu Isuzu'nun ihracattaki payı yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Gebze Şekerpınar'daki fabrikasında üretim kalitesini daha da yükseltme hedefi ile başlattığı "Akıllı Fabrika" projesinin ilk fazını başarıyla tamamlayan şirketin, çevre dostu, sessiz, konforlu, güvenli ve modern otobüs ve midibüsleri dünyada her geçen gün daha fazla tercih ediliyor.

Şirketin Türkiye'de ürettiği yenilikçi ve çevreci otobüs ve midibüsler, dünyanın birçok şehrindeki belediyelerin ve ulaşım alanında faaliyet gösteren işletmecilerin güncel ihtiyaç ve taleplerine başarıyla yanıt veriyor.

Anadolu Isuzu halihazırda tamamen elektrikli ve yüzde 100 Biogas uyumlu CNG motorlu çevreci araçlar da dahil olmak üzere otobüs ve midibüs segmentinde 12 farklı model ve toplam 47 farklı versiyonun üretimini ve ihracatını gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar birçok prestijli ödülün sahibi olan Anadolu Isuzu, son olarak geçtiğimiz aylarda Kendo/Interliner 13 CNG modeli ile Sustainable Bus Award organizasyonu kapsamında, 7 Avrupa ülkesinden oluşan jüri tarafından Yılın Sürdürülebilir Otobüsü 2022 ödülüne layık bulundu.

"Toplam otobüs ihracatında yüzde 10'luk paya ulaşarak segmentte de önemli bir başarı elde ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu olarak 2021 yılında yakaladıkları ivmeden ve özellikle ihracatta elde ettikleri başarılardan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Geride bıraktığımız yıl midibüs segmentinde ihraç ettiğimiz araç sayısı en yakın diğer ihracatçı firmanın 4 katı olarak gerçekleşti. Segmentte şirketimiz için artık geleneksel hale gelen 'İhracat Şampiyonluğu'nu 18. kez elde etmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Toplam otobüs ihracatında yüzde 10'luk paya ulaşarak bu segmentte de önemli bir başarı elde ettiklerini kaydeden Arıkan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin dünyanın otobüs üretim merkezi konumunda olduğu hesaba katıldığında bunun ne kadar önemli bir başarı olduğu daha net biçimde görülecektir. Türkiye'den yapılan toplam otobüs ve midibüs ihracatı 2021'de sektör genelinde yüzde 24 düşerken, Anadolu Isuzu olarak aynı dönemdeki adet bazlı ihracatımızı yüzde 113 arttırdık. Bu açıdan 2021 yılı, 2008 ve 2019'un ardından ihracat tarihimizdeki en iyi üçüncü yılımız oldu. Anadolu Isuzu olarak üreterek, ihracat yaparak Türkiye'nin ekonomisine nitelikli, çok yönlü katkılarda bulunmaya devam edeceğiz."